Moncton finance un projet de minimaisons pour les sans-abris sur une ferme

Chaque unité mesurera 2,4 x 2,4 mètres (8 x 8 pieds) et sera équipée d’un lit, d’un bureau, d’un placard, d’un petit réfrigérateur, de l’air climatisé et du chauffage. Les personnes pourront y vivre de façon temporaire, jusqu’à ce qu’il trouve une autre option plus permanente.

Photo : Gracieuseté : The Humanity Project