Les victimes de la fusillade n’étaient pas les personnes ciblées, selon la police

Les victimes de la fusillade survenue sur l’avenue Gibford, samedi soir, « n’étaient pas les personnes visées », croit le Service de police d'Ottawa (SPO), qui a fait le point sur le dossier, mercredi en début d’après-midi.

La fusillade a fait deux morts et six blessés lors de la réception de deux mariages à proximité du Centre des congrès Infinity, dans le sud de la ville.

Des six blessés, cinq ont obtenu leur congé d’hôpital tandis qu’un autre doit y demeurer.

Said Mohamed Ali, 26 ans, et Abdishakur Abdi-Dahir, 29 ans, tous deux résidents de Toronto, ont été tués lors de cet événement. Il s'agissait des 11e et 12e homicides à survenir sur le territoire de la ville, en 2023.

Il est clair que ces événements auraient pu être encore plus mortels , a mentionné Patricia Ferguson, la cheffe adjointe du SPO .

Ouvrir en mode plein écran Le chef de police a décrit la fusillade comme étant un «événement ciblé». (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Depuis le début de l'année, la police a dénombré 50 fusillades à Ottawa. À titre de comparaison, à la même période de l'année, l'an dernier, on en comptait 46. Au total, 60 fusillades ont été rapportées en 2022.

Mardi, le chef du SPO, Eric Stubbs, a estimé qu'il s'agissait d'un événement ciblé . Mais selon la mise à jour de mercredi, les victimes n'auraient donc pas été les personnes ciblées.