Les pires moments de l’histoire adapté en bande dessinée

Charles Beauchesne continue d’explorer les facettes les plus sombres de l’humanité avec la bande dessinée Les pires moments de l’histoire, une adaptation illustrée de ses sinistres capsules historiques publiée mercredi aux Éditions Front Froid.

L’humoriste, qui est connu pour le balado du même nom, a puisé la matière première de ce nouveau livre dans les chroniques qu’il a réalisées à la défunte émission La soirée est (encore) jeune.

Il a aussi rallié les services du dessinateur Xavier Cadieux (La pitoune et la poutine, Les 500 premiers Cadieux) et des scénaristes François de Grandpré et Odrée Rousseau pour l’occasion.

Ouvrir en mode plein écran «Les pires moments de l'histoire» a droit à son adaptation bande dessinée. Photo : Montage/Front Froid

La bande dessinée est loin d'être une simple illustration de chroniques déjà réalisées , avaient affirmé les Éditions Front Froid lors de l’annonce du livre, en juin.

Un réel travail d'adaptation a été fait à la fois par les scénaristes que par Xavier, qui a eu toute la liberté de laisser libre cours à sa créativité en mettant en images la grande inondation de mélasse de Boston, l'assassinat du Duc d'Autriche, l'invention de l'imprimerie, le chalet d'Hitler et plus encore!

La bande dessinée Les pires moments de l’histoire est disponible en librairie dès maintenant.