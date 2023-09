Le tramway reste la meilleure option pour l’ouest de Gatineau, selon un rapport

Un rapport, présenté mercredi matin, conclut que le tramway demeure la meilleure option pour desservir l'ouest de Gatineau.

Le Rapport final de l'Étude complémentaire pour la réalisation d’un système de transport collectif structurant dans l'ouest de de Gatineau est la plus récente étude menée en lien avec le projet de tramway.

Elle a été faite entre 2018 et 2021, mais ses conclusions et recommandations ont dû attendre mercredi pour être rendues publiques.

D'entrée, le rapport précise que ne rien faire pour le réseau de transport collectif d’ici 2031 n’est pas envisageable pour l’ouest du territoire de la Ville de Gatineau puisque le concept d’un mode bus en voies réservées ne suffit pas à la demande

Au total, huit scénarios ont été évalués. Et finalement, l'étude recommande un projet n'utilisant que le tramway, avec un lancement prévisionnel en 2034. Cette option est privilégiée parmi d'autres, comme un projet hybride alliant tramway et autobus.

Ouvrir en mode plein écran Le tracé imaginé pour le tramway de Gatineau. Photo : Étude complémentaire pour la réalisation d'un système de transport collectif structurant dans l'ouest de la ville de gatineau

Le tramway relierait les secteurs d'Aylmer et du Plateau au centre-ville de Gatineau et d'Ottawa, avec deux antennes dans l'ouest de Gatineau et un segment commun à l'est du boulevard Saint-Raymond se dirigeant vers les centres-villes.

Publicité

Tous les scénarios prévoient que le tramway emprunte le pont Portage.

La longueur du réseau est d'environ 24 km, dont 8 km pour l’antenne nord, 10,5 km pour l’antenne sud et 5,5 km pour le tronc commun à l'est du boulevard Saint-Raymond. Au total, 36 stations - 37 avec l'option de surface Wellington - sont actuellement prévues, bien que leur nombre et leur emplacement puissent changer , précise-t-on.

Le tramway pourrait être opéré avec des fréquences de l’ordre de 6 minutes sur chaque antenne et 3 minutes sur le tronc commun, en période de pointe, et de 10 minutes sur chaque antenne et 5 minutes sur le tronc commun, pour les autres périodes.

L'insertion d'un tunnel sous Sparks favorisée, mais...

L’arrimage avec le train léger d'Ottawa se ferait aux stations Lyon et Parlement.

Publicité

Pour la liaison avec Ottawa, deux scénarios sont proposés, soit un tunnel sous la rue Sparks ou un tramway à l'extérieur sur Wellington. Cette étape fait l'objet de discussions avec le gouvernement fédéral qui n'a toujours pas confirmé sa participation au projet.

L’option d’insertion en tunnel sous la rue Sparks est favorisée en raison des échanges plus efficaces pour les déplacements ne se destinant pas au centre-ville d’Ottawa en plus d’impacts moins importants aux autres modes de transport , note-t-on. Cependant, cette option est plus coûteuse et présente des risques plus élevés , peut-on lire.

L’option d’insertion en surface sur la rue Wellington - avec ou sans circulation - demeure aussi intéressante en raison de ses coûts moindres de l’ordre de 700 millions de dollars et de son opportunité de rehausser la qualité de l’aménagement urbain devant ce lieu symbolique du parlement fédéral .

En revanche, cette option présente des défis de coordination avec les projets de réaménagements des Cités judiciaire et parlementaire , souligne le rapport.

L'étude établit des coûts de construction et d'aménagement plus élevés que prévu.

Ils varient de 3,45 milliards pour une option en surface à 4,44 milliards de dollars au maximum si l'option du tunnel est finalement retenue.

Cependant, ces coûts devraient assurément être encore plus élevés, précise-t-on, car ils ne tiennent pas compte de l'inflation des deux dernières années. Par la suite, les coûts pour l'exploitation du tramway sont estimés à près de 35 millions par année.

En mêlée de presse, mercredi matin, la mairesse de Gatineau France Bélisle a réitéré son appui au projet, mais elle s'est de nouveau inquiété de son coût.

Je suis et j'ai toujours été favorable au tramway, mais je pense c'est légitime, à chaque étape du processus, de poser des question pour savoir combien ça va coûter aux Gatinois.

Avec les informations de Patrick Foucault et Charles Lalande