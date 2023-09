Les Rolling Stones dévoilent Angry, 1er extrait de Hackney Diamonds

Lors d’un événement en direct animé par Jimmy Fallon mercredi matin, les Rolling Stones ont révélé quelques détails sur leur 24e album studio à venir le 20 octobre prochain, Hackney Diamonds. Le groupe a également dévoilé un premier extrait de l’opus, Angry.

Il s’agit du premier album de chansons originales des Stones en près de 20 ans, après Bigger Bang, paru en 2005. Le groupe avait lancé un autre album en 2016, Lonesome and Blue, composé de reprises de blues.

Nous avons peut-être été un peu paresseux et puis, soudain, nous nous sommes dit, fixons une date et faisons un disque , a expliqué Mick Jagger, qui a fêté ses 80 ans en juillet, en présentant l'album, aux côtés de Keith Richards et de Ronnie Wood devant Jimmy Fallon et la presse.

Tout de noir vêtus, lunettes sur le nez, les trois vétérans du rock britannique sont arrivés tout sourire et fringants malgré leur âge avancé.

Deux titres avec la batterie de Charlie Watts

Hackney Diamonds est également le premier album des Rolling Stones depuis le départ de Charlie Watts, batteur du groupe qui est mort à 80 ans le 24 août 2021. On pourra toutefois entendre sa batterie sur deux titres, les autres étant assurés par son remplaçant Steve Jordan.

Le premier extrait de l’album, Angry, qui reprend la recette de base du groupe britannique, est accompagné d’un vidéoclip mettant en scène l’actrice américaine Sydney Sweeney (Euphoria, Le lotus blanc).

Elle se trouve à l’arrière d’une voiture décapotable qui défile à Los Angeles, devant des panneaux publicitaires montrant les Stones en prestation à différentes époques.

Hackney Diamonds avait été annoncé de façon obscure à la fin du mois d’août, avec une publicité dans le journal londonien Hackney Gazette, où le groupe s’était fait passer pour une entreprise de réparation de vitres du nom de Hackney Diamonds. Ouverture en 2023 , pouvait-on y lire.

Liste des chansons de Hackney Diamonds : Angry Get Close Depending On You Bite My Head Off Whole Wide World Dreamy Skies Mess It Up Live by the Sword Driving Me Too Hard Tell Me Straight Sweet Sounds of Heaven Morning Joe Cues

