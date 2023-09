Avec la rentrée, la police appelle à la vigilance dans les zones scolaires

Avec la rentrée scolaire mardi, les services de police de la Saskatchewan demandent aux conducteurs de respecter les règles du Code de la route, en particulier dans les zones à proximité des établissements scolaires.

Selon la police, les conducteurs qui se trouvent à proximité d'écoles primaires et de terrains de jeux doivent respecter une limite de 30 km à l'heure de 7 h à 19 h, sept jours sur sept.

D’ailleurs, les amendes pour un excès de vitesse dans une école commencent à 250 $ et progressent ensuite selon une échelle de 2 $ par kilomètre au-dessus de la limite de vitesse autorisée.

Cependant, dans les établissements d'enseignement secondaire, les limites de vitesse ne sont pas réduites par rapport aux standards habituels, indique le sergent Ken Kane de Service de police de Saskatoon.

Vous verrez donc des panneaux similaires, mais il n'est pas nécessaire de réduire la vitesse. Cependant, nous recommandons aux gens d'être un peu plus vigilants lorsqu'ils conduisent dans ces zones , indique-t-il.

La directrice générale de la Société d'assurances du gouvernement de la Saskatchewan (SGI), Penny McCune, souligne que les limites de vitesse et les plages horaires propres aux zones scolaires varient d'une municipalité à l'autre.

Par conséquent, elle encourage les conducteurs à prendre connaissance des règles en vigueur dans leur localité et à respecter les panneaux de signalisation.

En réduisant votre vitesse, vous avez plus de temps pour réagir et éviter une collision , explique-t-elle. Les enfants ne font pas toujours attention à la circulation des véhicules, il faut donc s'attendre à l'inattendu et conduire lentement et prudemment .

Penny McCune note que les infractions pour excès de vitesse commises dans les zones scolaires entraînent une lourde amende ainsi que trois points d'inaptitude dans le cadre du programme de reconnaissance des conducteurs prudents de la SGI .

Avec les informations de Dan Zakreski