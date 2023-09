Des magiciens de partout réunis pour rendre Québec magique

Tours complexes d'évasion, grande agilité des mains et capacité à déjouer les plus fins observateurs, des magiciens auront l'occasion de subjuguer le public du 21 au 24 septembre. « C'est vraiment une sortie qui s'adresse à tous les âges », lance le porte-parole de Québec, ville magique, le magicien québécois, Alain Choquette.

Les soirées de gala présentées au théâtre du Diamant seront l'occasion de se laisser joyeusement berner par les plus grands prestidigitateurs. Une douzaine de magiciens, originaires de cinq pays. On va monter un show ensemble et ce sont, dans certains cas, des champions du monde , se réjouit déjà le célèbre magicien blond.

La magie ne sera pas confinée à une salle. Plus de 400 heures d'animation gratuite seront présentées au public majoritairement sur la place d'Youville.

Nouveauté cette année, comme une façon de faire le pont entre le Festival de cinéma de la ville de Québec qui viendra de se terminer et le festival de la magie , explique la directrice générale du festival de magie de Québec, Renée-Claude Auclair, la mise en place d'un petit parcours pour faire découvrir des films sur la magie aux participants.

Voir, mais aussi apprendre la magie

Les participants de Québec, ville magique, assisteront à toutes sortes de spectacles et de types de magie, mais ils pourront aussi apprendre quelques trucs eux-mêmes pour tenter d'épater à leur tour leur entourage. Ceux qui rêvent d'être un jour invités à l'école de Poudlard peuvent déjà commencer par suivre les ateliers de l'École de magie à Québec.

On peut apprendre et apprécier la magie , explique Alain Choquette, en rappelant comment lui s'est laissé charmer. Moi j'ai commencé parce que j'ai appris un tour de mon père, mais aussi quand j'ai vu un magicien à mon école. Je suis même monté sur la scène, tout jeune. Et j'ai fait "ah, c'est ben cool ça!

Alain Choquette conclut son entrevue avec un dernier punch : on va fabriquer des baguettes sur la rue Cartier! Si vous avez votre baguette, vous pourrez vous prendre un peu pour Harry Potter!

Et un congrès... pour les magiciens

Parallèlement au festival se tiendra un congrès par et pour les magiciens, avec l'association canadienne de la magie.

Ce sera l'occasion pour eux de se frotter aux meilleurs pour tenter d'obtenir le titre de champion au Championnat canadien de magie qui se tiendra à Québec pour la quatrième fois.