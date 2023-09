Duolingo pourra bientôt vous apprendre la musique

Après les langues parlées et les mathématiques, l’application ludique Duolingo se lance dans l’enseignement d’une autre forme de langage : celui de la musique.

Les polyglottes en herbe pourront suivre une centaine de petites leçons pour apprendre les rouages de la musique, de la lecture de partitions à l’exécution des airs. Les utilisateurs et utilisatrices pourront compter sur plus de 200 chansons sur lesquelles parfaire leur oreille musicale.

Fidèle à ses habitudes, Duolingo promet des séances ludiques. Les élèves pourront notamment associer des notes à des touches de piano, ou encore remplir les espaces vides, ou faire correspondre les paires.

Les cours de musique seront intégrés dans l’application de base de Duolingo, en haut de l’écran, à côté des cours de langues et des cours de mathématiques, offerts depuis environ un an.

Nous savons que les mathématiques et la musique, tout comme les langues, transcendent les cultures et relient les gens , a déclaré Severin Hacker, cofondateur et directeur technique de Duolingo.

La rumeur courait depuis quelques mois que l’entreprise planchait sur une application musicale, en raison notamment d’une offre d’emploi. Le lancement des cours de musique est prévu le 11 octobre prochain sur Duolingo.

