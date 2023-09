Saint-Fabien veut réduire la vitesse sur la 132, en attendant l’autoroute 20

La Municipalité de Saint-Fabien demande au ministère des Transports (MTQ) de réduire la vitesse sur la route 132 afin d'améliorer la sécurité de ses usagers en attendant le prolongement de l'autoroute 20.

En août, une pétition d'une soixantaine de noms avait été déposée au conseil municipal afin d'inciter la municipalité à faire pression auprès du MTQ dans le but qu'il accélère la cadence dans ce dossier.

Le conseil municipal a entériné mardi une résolution pour que le ministère réduise la vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur la route 132, à partir de la côte à Gendreau – située à l'est de l'entrée du parc du Bic qui mène au Pic Champlain – jusqu'au cœur du village.

Les élus réclament également l'interdiction du frein Jacob.

Selon plusieurs citoyens, ce secteur est très bruyant, mais surtout, très dangereux.

Un peu plus à l'ouest, la Municipalité de St-Simon-de-Rimouski a consulté sa population à la mi-août concernant la sécurité sur la route 132 et le prolongement de l'autoroute 20. Jusqu'à maintenant, les élus n'ont cependant pas adopté de résolution dans ce dossier.

À l'instar de plusieurs citoyens, Jean-François Rioux, de la ferme Rioukioux de St-Simon, déplore toutefois la difficulté à faire cohabiter la circulation locale avec celle des automobilistes qui se rendent vers Québec ou la Gaspésie.

C’est pas rare, des fois quand on est mal pris, d’avoir des attentes qui peuvent monter jusqu’à une dizaine de minutes , dit-il. Puisqu'il est agriculteur, il doit souvent faire plusieurs voyages par jour en passant par la route 132 pour accéder à ses terres, ce qui allonge considérablement son travail.

Malgré l'impatience des citoyens de Saint-Fabien et Saint-Simon, la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, affirme toutefois que le tronçon Bic–Trois-Pistoles ne sera pas priorisé.

Les choses avancent, mais il faut faire les choses en ordre , a-t-elle dit en entrevue à Info-réveil.

On a fait le choix, pour aller plus vite et que les choses avancent, de poursuivre le travail sur le tronçon [Trois-Pistoles–Notre-Dame-des-Neiges] qui est le plus avancé, qui est à l’étape de conception.