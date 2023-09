Ce dernier mois, de violents affrontements entre différents groupes issus de la diaspora érythréenne ont eu lieu dans plusieurs villes canadiennes. En Alberta, la police a été surprise par l'ampleur des émeutes, en marge de festivals culturels prévus.

Lors d'une conférence de presse mardi soir, le chef de la police de Calgary, Mark Neufeld, a déclaré que les échauffourées de samedi dernier étaient dans la mémoire récente, les plus importantes dans sa ville, compte tenu du nombre de participants.

Ces événements seraient basés sur la situation politique en Érythrée et opposent les organisateurs de festivals culturels dans ces villes canadiennes à des groupes de personnes qui considèrent ces événements comme liés au gouvernement érythréen.

Ces violences, qui ont aussi eu lieu à Toronto et Edmonton, ont fait des blessés et parfois endommagé des commerces, notamment lors du dernier affrontement à Calgary, samedi dernier.

Dans le quartier de Falconridge, dans le nord-est de Calgary, environ 150 personnes ont pris part aux émeutes pendant lesquelles bâtons, crosses de hockey et autres objets contondants ont été utilisés. Le chef de la police de Calgary a décrit une scène violente, insensée et préméditée .

Des participants bien armés face à des policiers non équipés

Lors de sa conférence de presse, Mark Neufeld a indiqué que les participants de samedi dernier avaient des boucliers et casques, contrairement aux premières équipes de policiers, qui étaient arrivés sur les lieux non équipés .

Questionné sur l’anticipation des forces de sécurité à des débordements éventuels, notamment après les violences à Toronto au début août et celles d’Edmonton le 19 août (Nouvelle fenêtre), Mark Neufeld a rétorqué : la police de Calgary entretient de bonnes relations avec toutes les communautés y compris la communauté érythréenne. Nos équipes avaient connaissance des événements programmés dans les environs et savaient qu’il y avait une possibilité de violence.

Les policiers auraient toutefois été pris par surprise, car ils étaient au fait de deux points de rassemblement, mais la rixe s'est déroulée dans un troisième lieu, non prévu. Si aucune arrestation n’a pour l’instant été conduite, les policiers sont en train de visualiser des vidéos de la confrontation et d'interroger les nombreux témoins.

Empêcher les débordements tout en respectant la liberté de réunion

Afin d’éviter de possibles affrontements entre les deux clans, les villes d’Edmonton et Toronto avaient déprogrammé les festivals dans leurs villes. Or, cela n’a pas empêché des rassemblements d’avoir lieu et des violences de se produire.

Si les policiers sont tenus de respecter le Code pénal, ils sont également tenus de respecter les droits des Canadiens inscrits dans la Charte des droits et libertés, et le respect de ces deux ensembles de lois peut être une tâche délicate , a souligné dans un communiqué la police d’Edmonton.

En effet, la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que le droit aux citoyennes et citoyens de se réunir pacifiquement et d’être membre d'une association. Cependant, en cas de débordements et perturbations de la paix, les forces de l’ordre peuvent, à l’instar du 23 août à Edmonton, invoquer la loi contre les émeutes afin de disperser la foule et de menacer les manifestants d’arrestation.

Selon le professeur de criminologie et sociologie à l’Université de l’Alberta, Temitope Oriola, la réponse se trouve surtout en amont, dans l’engagement des services de police et de leurs unités de relations communautaires à construire des relations avec des aînés de ces communautés pour identifier les chefs de la contestation .