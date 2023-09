Des chauffeurs d’autobus scolaires découragés par les dépassements illégaux à l’Î.-P.-É.

La multiplication des dépassements illégaux des autobus scolaires cause du stress et de la frustration aux chauffeurs de l’Île-du-Prince-Prince-Édouard. Cette situation pousse même certains d’entre eux à vouloir quitter leur métier.

Dans la province, les automobilistes doivent s’arrêter à une distance d'au moins six mètres (ou 20 pieds) de l’autobus scolaire lorsque ses clignotants rouges sont allumés.

Ce type d'infraction avait même motivé la province à installer des caméras de surveillance sur les autobus il y quelques années.

On a peur qu'un enfant se fasse frapper. Si un enfant se fait frapper, je ne crois pas que je pourrais continuer à conduire, parce que ça sera trop difficile pour moi.

Ouvrir en mode plein écran Les préoccupations quant à la sécurité des enfants sur les routes reviennent chaque année, selon la chauffeuse d'autobus Nicole Couture. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Selon Nicole Couture, qui conduit des autobus scolaires depuis 18 ans, le stress augmente chez les chauffeurs chaque année à cause de ces dépassements illégaux.

J'ai eu un enfant qui a quasiment été frappé sur la transcanadienne par une voiture. J'ai eu vraiment peur! C’était la dernière semaine de l'école, et la conductrice de la voiture parlait sur son téléphone quand cela est arrivé , explique la chauffeuse d’autobus.

Ouvrir en mode plein écran À la fin de l'année scolaire 2023, 62 infractions liées au dépassement des autobus scolaires ont été recensées, selon la Gendarmerie royale du Canada de l'île. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Des chauffeurs frustrés

Selon Nathalie Malo, gestionnaire de ressources humaines de la Commission scolaire de langue française, l’un de ses 34 chauffeurs songe à quitter son métier à cause des dépassements illégaux.

C'est la première année que j'entends ça, que les gens veulent quitter leur travail [...] C'est important de garder nos chauffeurs, car il y a une pénurie d’enseignants, d’assistants en éducation et de chauffeurs aussi, surtout quand on est dans un monde minoritairement francophone.

Elle explique que pour certains d’entre eux, la situation est très frustrante, car les plaintes aboutissent rarement à des amendes, faute de preuves.

Ouvrir en mode plein écran Pour Nathalie Malo, gestionnaire de ressources humaines de la Commission scolaire de langue française, un travail d'éducation sur le code routier doit être fait auprès des automobilistes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les chauffeurs doivent remplir un formulaire lorsqu'ils voient une infraction, mais parfois, c'est difficile de voir qui conduit, la marque du véhicule et la plaque , ajoute Nathalie Malo.

Une situation qui a été déjà observée par la police.

Le constable à la Gendarmerie royale du Canada, Jamie Parsons, ajoute que certains témoins hésitent aussi à l’aller de l’avant avec leur plainte.

Souvent, quand nous recevons une plainte, la personne qui appelle ne veut pas donner son nom ou aller au tribunal, et pourtant, pour que nous puissions procéder à une inculpation, nous avons besoin de ces informations et d'un témoin qui peut venir au tribunal.

Ouvrir en mode plein écran Les patrouilles policières seront intensifiées cette semaine afin d’assurer la sécurité des élèves, selon Jamie Parsons, constable à la Gendarmerie royale du Canada, à l'île. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Des pistes de solution

Pour Joël Bernard, gestionnaire du transport scolaire dans les écoles françaises, un retour au projet d'installation de caméras de surveillance sur les autobus pourrait aider les enquêtes.

Les caméras sont une option. C’est mieux de commencer avec un petit projet pilote et l’essayer sur quelques autobus où la situation est plus problématique, puis voir comment ça se passe.

Ouvrir en mode plein écran Joël Bernard, gestionnaire du transport scolaire à la Commission scolaire de langue française de l'île, souhaite que des mesures soient prises pour diminuer le stress quotidien des chauffeurs d'autobus scolaire. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Les amendes imposées aux conducteurs qui dépassent les autobus scolaires de façon illégale varient de 1000 à 5000 dollars.

Selon le ministère du Transport et de l’Infrastructure, les caméras installées dans certains autobus scolaires sont devenues désuètes et l'installation de modèles plus modernes est évaluée.