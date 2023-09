Feux de forêt : les résidents de la région de Shuswap commencent à rentrer chez eux

Des habitants de la région de North Shuswap, dans le centre-est de la Colombie-Britannique, devraient pouvoir rentrer chez eux mercredi, après que l’incendie de Bush Creek East a forcé l’évacuation du secteur le mois dernier.

Selon le District régional de Columbia-Shuswap, un processus de réintégration par étapes sera suivi, permettant d’abord aux résidents d'avoir un premier aperçu des dommages causés par l'incendie, qui a détruit ou endommagé plus de 200 propriétés au total.

Le directeur du centre des opérations d'urgence du District, Derek Sutherland, a demandé aux résidents de ne pas annuler les mesures de soutien d'urgence dont ils bénéficient avant de connaître l'état de leur propriété, car une fois ces mesures annulées, elles ne peuvent être rétablies.

Plusieurs ordres d’évacuation transformés en alertes

Plus à l’ouest, le District régional de Thompson-Nicola prévoit qu’un ordre d'évacuation visant environ 75 propriétés soit rétrogradé en alerte à 19 h, mercredi soir.

Le changement concerne les propriétés de la région de Lower West Adams Lake. Le District indique que le chemin Holding sera fermé à la circulation publique tous les jours de 7 h à 19 h jusqu'à nouvel ordre afin que les équipes de BC Hydro puissent réparer les infrastructures électriques.

Dans le nord de la province, un ordre d'évacuation a été transformé en alerte par la Nation Cheslatta Carrier et le District régional de Bulkley-Nechako pour la région touchée par l'incendie de Wells Creek.

Mardi, le centre d'opérations d'urgence du centre de l'Okanagan a quant à lui annulé les alertes d'évacuation restantes pour les propriétés de Lake Country et de la ville de Kelowna. Des ordres et des alertes restent en place à West Kelowna et pour la Première Nation de Westbank parce que l'incendie de McDougall Creek n'est toujours pas maîtrisé.

Une alerte d’évacuation signifie que les résidents doivent se tenir prêts à quitter leur domicile rapidement si nécessaire.

Mercredi matin, 415 incendies étaient toujours actifs en Colombie-Britannique, dont 196 n’étaient pas maîtrisés.

Avec des informations de La Presse canadienne