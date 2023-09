Une entreprise de Gaspé spécialisée dans la cueillette et la transformation d’algues sauvages déplore que les règles qui encadrent la récolte d'algues soient inadaptées aux conditions de travail des cueilleurs et à l'état de la ressource dans le Saint-Laurent.

Antoine Nicolas défie vents, glaces et marées en plongeant à l’année pour récolter les algues marines de la Gaspésie depuis plus de 10 ans. En 2011, lorsque l'entrepreneur et plongeur a fondé l’entreprise Un océan de saveurs, il ne s’attendait pas à se buter à des incohérences quant aux conditions de permis de récolte , année après année, sans que rien ne change.

Antoine Nicolas est propriétaire de l'entreprise Un océan de saveurs, fondée en 2011. Photo : Radio-Canada / : Manuel Ano de ProdAqua pour Un océan de Saveurs, l'entreprise d'Antoine Nicolas

En septembre 2021, près du quai de L’Anse-à-Valleau, à Gaspé, l'une de ses employés a reçu un constat d'infraction pour avoir dérogé à ses conditions de permis. Elle avait arraché accidentellement le pied de l'algue, aussi nommé crampon, en récoltant de la main de mer palmée.

Dans le permis de récolte de plantes marines, qui découle de la Loi sur les pêches, il est indiqué que les récolteurs sont tenus de récolter l’algue à la main à l’aide d’un objet tranchant pour éviter d'arracher le pied de l'algue du fond marin.

Après avoir contesté le constat d'infraction en cour, Antoine Nicolas a été blanchi grâce au biologiste Éric Tamigneaux, aussi professeur à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec.

Il a affirmé dans un rapport que Radio-Canada a pu consulter que l’obligation de couper l’algue au-dessus du crampon et de laisser le crampon intact sur le substrat n’est, pour l’instant, pas justifiée par les connaissances sur les mécanismes de renouvellement de l’espèce. Le crampon de l’espèce n’est pas suffisamment attaché au substrat, de sorte que ces frondes se détachent facilement et naturellement .

Il est irréaliste de penser faire de la cueillette en conditions commerciales en Gaspésie sans qu’un certain pourcentage de crampons ne se détachent et se retrouvent mélangés aux frondes prélevées par le récolteur.

Le MPO a ainsi laissé tomber le chef d’accusation, mais continue tout de même d’appliquer cette condition, ce qui rend le métier difficile aux yeux d’Antoine Nicolas.

Je ne peux pas travailler dans ce contexte-là. J’ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je ne peux pas passer plus de temps à regarder le bord de la mer pour voir s’il y a un agent des pêches qui va venir me contrôler qu'à prélever la ressource de façon durable et intelligente , regrette-t-il.

Selon lui, l'arrachage accidentel est inévitable. Pour les algues brunes, le taux d’arrachage accidentel tourne aux alentours de 1 %. Pour les rouges, 80 %. […] On a essayé de ne pas l’arracher, mais on n’est pas capable.

On divise en trois espèces les algues comestibles dans le Saint-Laurent, selon leur couleur : brunes, rouges ou vertes. Photo : Facebook / Xavier Girard Lachaine / Un océan de saveurs

La récolte d’algues sauvages marines, rappelle-t-il, se fait dans des conditions parfois extrêmes sous l’eau, en apnée.

Changements réglementaires réclamés

M. Nicolas est d'avis que l’essor de l’industrie des algues dans la province passera par une meilleure tolérance de l’arrachage accidentel.

L’agent régional principal à la gestion de la ressource au bureau régional du MPO à Québec, Mathieu Pellerin, soutient que les agents des pêches, appelés à contrôler les pêcheurs, peuvent faire preuve de flexibilité en cas d'infraction. C’est vraiment du cas par cas. Mais c’est le rôle des agents sur le terrain de faire appliquer ces conditions-là , avise-t-il.

Été comme hiver, Antoine Nicolas enfile son équipement de plongée pour aller récolter les algues au fond de la mer. Photo : Caroline Bolieu

Ça dépend des agents qui vont aller vérifier , renchérit le biologiste responsable des algues au sein du MPO , Rénald Belley. J’imagine que c’est un petit peu comme lorsqu’on circule sur la route dans une zone de 90 [km/h]. Si on roule à 91 [km/h], on n’aura pas de contravention. Mais si on roule beaucoup plus haut, il y a des chances qu’on en ait.

Absence de données scientifiques

La dernière étude officielle qui évalue l'état de la biomasse, soit la quantité d'algues en Gaspésie, date des années 1970, indique le MPO .

Les informations scientifiques disponibles sur la biomasse des algues dans le golfe du Saint-Laurent, c’est quand même assez limité. Dans les critères qu’on prend en compte pour l’émission des permis, on utilise une approche de gestion qui est très prudente au niveau des quantités de récolte qui sont autorisées , explique l’agent régional du MPO , Mathieu Pellerin.

Or, la question que posent Antoine Nicolas et d’autres intervenants, c’est sur quelle base est-ce que le MPO fixe à 0 % la marge d’erreur concernant l’arrachage , pointe le chercheur à l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), François L’Italien. L’ IREC , partenaire du collectif Mange ton Saint-Laurent, s’est saisi du dossier dans les derniers mois.

L’ IREC déplore l’absence de données scientifiques qui serviraient à élaborer un cadre réglementaire adapté à l’état de la ressource. On peut bien évoquer le principe de précaution, mais le principe de précaution est appliqué aussi sur d’autres espèces sans qu’on interdise tout simplement une certaine pratique , fait valoir M. L’Italien.

François L'Italien est chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Photo : Capture d'écran de la conférence de Manger notre Saint-Laurent

Pour nous, c’est suffisant pour que l’on approfondisse cette question-là puis qu’on en fasse un vrai chantier de recherche et surtout d’actions pour éviter qu’une entreprise comme la sienne soit étouffée par la somme des improvisations réglementaires entourant la cueillette des algues.

Selon l'industrie des algues, la récolte n'est toujours pas considérée comme une pêche commerciale, ce qui expliquerait la réglementation actuelle. Il faudrait, autrement dit, qu’on exploite suffisamment les algues pour qu’on clarifie le cadre. Or, le cadre n’étant pas clarifié, et bien c’est difficile de développer la filière. […] Ce n’est pas normal pour quelque chose qui a un potentiel aussi grand que les algues , plaide le chercheur.

Selon Pêches et Océans Canada, il existe plus de 200 espèces d'algues au Québec. Photo : Radio-Canada / Manuel Ano de ProdAqua pour Un océan de Saveurs, l'entreprise d'Antoine Nicolas

En l’absence d’études, il est préférable, selon le ministère, de demeurer prudent. Le biologiste responsable de l’analyse des permis au MPO , Rénald Belley, rappelle que les forêts d'algues ont un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité. Qu’on parle de poissons, d’invertébrés, tout ce qui vit dans l’eau est relié d’une façon ou d’une autre. Ça joue un rôle essentiel , signale-t-il.

Néanmoins, selon l'entrepreneur, le principe de précaution est déjà employé par les récolteurs d’algues. Ils sont tenus, selon les règles en vigueur, de laisser sur place une algue sur quatre pour assurer la régénération de la ressource. Les récolteurs d'algues doivent aussi attendre une année sur trois avant de retourner cueillir dans le même secteur.

Je demande qu’on autorise une marge d’erreur dans l’arrachage ou un arrachage tout court. J’aimerais que le MPO me prouve que quelqu’un a déjà mis les pieds dans l’eau pour bâtir la réglementation comme ça au Québec , tempête le plongeur Antoine Nicolas.

Si je coupe la branche sur laquelle je suis assis, je vais détruire l’entreprise. Je n’ai aucun intérêt à faire de la coupe à blanc.

Antoine Nicolas est aussi plongeur professionnel. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Il reste encore du travail à faire , avoue Rénald Belley. Surtout pour mieux connaître les biomasses, mais c’est ça, c’est un projet qui est large. On a quand même 240 espèces d’algues différentes dans le Saint-Laurent. […] La zone d’étude est gigantesque , nuance le biologiste.

En 2022, 29 permis de récolte de plantes marines ont été octroyés, dont 11 à des fins commerciales ou personnelles. Les 18 autres ont été accordés à des fins scientifiques ou éducatives. Un seul permis de récolte est délivré par zone et doit être renouvelé annuellement. La zone détenue par le titulaire du permis n’est pas garantie pour l’année suivante. Le secteur de récolte, les espèces visées et les quantités demandées sont analysés avant d’octroyer un permis de récolte de plantes marines. Source : Pêches et Océans Canada

De son côté, l’agent régional de Pêches et Océans Canada assure que le ministère est ouvert à revoir sa réglementation. On ne veut pas nécessairement non plus freiner ça , fait valoir Mathieu Pellerin.

De la juridiction fédérale à provinciale

L'industrie des algues au Québec tarde à prendre son envol, quoiqu'elle suscite un intérêt chez les adeptes culinaires. Pourtant, la demande canadienne pour les algues augmente annuellement de 9 %, selon l’Association des producteurs d’algues du Pacifique. L’algoculture représente plus d’un million d’emplois directs dans le monde, d’après les statistiques de la Banque mondiale.

Pour améliorer le développement de la filière des algues dans la province, l’ IREC propose que le ministère québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) se saisisse du dossier. Selon le chercheur François L’Italien, il existe de toute façon un flou juridique entourant les algues.

L'algue se situe dans la colonne d’eau, mais son pied est attaché au fond marin. Ce qui se trouve dans les eaux du Saint-Laurent est de juridiction fédérale, tandis que ce qui se trouve sur le fond marin est de juridiction provinciale. La question c’est : est-ce qu’il y aurait suffisamment d’intérêt de la part du Québec et du MAPAQ ? , se demande-t-il.

Le chercheur est d’avis que la nouvelle ministre du MPO , Diane Lebouthillier, qui est députée de la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, pourrait aider à améliorer la situation.

On n’arrête pas de dire que c’est important la relève, le transfert d’entreprises, le développement des nouvelles filières à valeur ajoutée, des produits locaux durables. Bien là, c’est le temps que les bottines suivent les babines , fait valoir François L’Italien.

Le bureau de la ministre Diane Lebouthilier a décliné notre demande d’entrevue, mais affirme que le dossier est en cours d’analyse.