Alors que le Canada atlantique se prépare à une autre saison d'ouragans après une année de catastrophes sans précédent liées au changement climatique, les opérateurs de radioamateur croient pouvoir aider en cas de catastrophes.

Lorsque Fiona a frappé la Nouvelle-Écosse, les réseaux électriques et les réseaux de télécommunications ont été touchés et certaines personnes n'ont pas pu appeler à l'aide. L'expérience a suscité un regain d'intérêt pour la radioamateur qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages sans avoir recours à internet ou aux réseaux de téléphonie mobile.

Je pense que c'est une sorte de héros méconnu des communications qui est oublié dans le bruit d'un désastre lorsqu'il s'agit de déterminer comment faire passer un message' , soutient John Bignell, le président du Club de Radioamateur d’Halifax.

Les opérateurs radio affirment que la technologie peut aider les Néo-Écossais à répondre aux risques croissants de conditions météorologiques extrêmes, alors que le changement climatique oblige à prendre en compte les infrastructures de communication à travers le pays.

Publicité

Les communications ont échoué après Fiona

Lorsque Lyle Donovan est devenu coordonnateur de la gestion des urgences pour le comté de Victoria en 2008, le plan d'urgence de la municipalité incluait la radioamateur.

Ils appartenaient à une génération plus âgée, mais ils étaient actifs dans le domaine de la radio amateur et nous les utilisions , dit-il.

Mais en 2016 , lorsqu'il a refait le plan d'urgence de la municipalité, Lyle Donovan a supprimé la section sur la radioamateur par manque d'opérateurs. Puis la tempête post-tropicale Fiona a frappé.

Ouvrir en mode plein écran Le réseau électrique et les services de distribution par câble ont été lourdement endommagés à Dartmouth en N.-É. après le passage de Fiona. Photo : Gracieuseté de Joshawa Tyler LaVoie

Le lendemain de la tempête, Lyle Donovan, qui est aussi ambulancier paramédical, s'est réveillé à 5 heures du matin pour se préparer au travail. En essayant d'allumer la télévision, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d’électricité ; il a regardé son cellulaire et s’est rendu compte qu’il n’avait pas de service. La tour de radio locale était en panne, les services d'urgence locaux pouvaient communiquer entre eux, mais ne pouvaient pas envoyer de messages hors de la zone .

Publicité

C'est à ce moment-là que j'ai su que nous étions en difficulté , dit-il.

Quelqu'un dans sa région a eu une crise cardiaque et la famille de la victime n'a pas pu appeler le 911. Quand le message est arrivé à Lyle Donovan, via le chef des pompiers, 40 minutes s'étaient écoulées et la victime n'a pas pu être sauvée.

C’est après cette tragédie que Lyle Donovan a commencé à se tourner vers la radioamateur.

Quelqu'un de ma région aurait pu appeler quelqu'un de la région d'Halifax, et il aurait pu appeler le 911 pour nous, pour avoir des services d'urgence , dit-il.

Une solution qui a fait ses preuves

John Bignell explique que son club de radioamateur a joué un rôle dans chaque catastrophe majeure survenue dans la province, depuis la catastrophe de la mine de Moose River en 1936.

Ouvrir en mode plein écran John Bignell est président du Club de Radioamateur d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Moira Donovan

Les opérateurs de radioamateur ont aussi joué un rôle déterminant dans la transmission des messages autour de la Nouvelle-Orléans après que l'ouragan Katrina a détruit les réseaux de télécommunications.

Même si l'infrastructure des communications s'est constamment améliorée au Canada au cours des 20 dernières années, John Bignell croit que la radioamateur offre toujours un niveau de sécurité supplémentaire.

Nous disposons de systèmes très robustes en Nouvelle-Écosse et au Canada, mais il y a toujours un moment où l'on a besoin d'une solution de secours, et c'est là que la radioamateur joue un véritable rôle clé.

Ce regain d’intérêt survient à un moment où le Canada examine de plus près la résilience de son infrastructure de télécommunications. Le gouvernement fédéral a récemment entamé un processus visant à améliorer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications.

Dans le comté de Victoria, Lyle Donovan envisage de réintroduire la radioamateur dans le plan de gestion des urgences de la municipalité et il connaît au moins un opérateur radio dans le comté qui veut aider.

C'est un système de secours , dit-il. Si quelque chose arrive, c'est quelque chose que nous pourrions utiliser.

Avec les informations de Moira Donovan de CBC