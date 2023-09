L'équipe torontoise qui sera de la première saison de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé la mise sous contrat de ses trois premières joueuses, mercredi. Il s'agit de trois vedettes de l'équipe nationale du Canada : Sarah Nurse, Blayre Turnbull et Renata Fast.

Les attaquantes Nurse et Turnbull ainsi que la défenseuse Fast, toutes médaillées à maintes reprises aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde, ont conclu des ententes de trois ans.

Les modalités de leur contrat respectif n'ont pas été divulguées. Elles devraient cependant toucher au moins 80 000 dollars américains (109 000 dollars canadiens) par saison, selon la convention collective.

Nous sommes plus qu'excitées et fières des trois joueuses que nous avons mises sous contrat , a déclaré la directrice générale de l'équipe torontoise, Gina Kingsbury, dans un communiqué.

Pour nous, on les concevait surtout comme un groupe, les pièces d'un casse-tête qui fonctionneraient bien ensemble et qui constitueraient la meilleure base pour que notre équipe connaisse du succès. Quand je pense aux qualités de ce groupe, je pense au caractère, au leadership et au talent. Une combinaison sur laquelle nous pensons pouvoir nous appuyer pour le repêchage et les années à venir , a-t-elle ajouté.

Les équipes de la nouvelle LPHF pouvaient mettre sous contrat trois joueuses entre les 1er et 10 septembre.

Les six formations de la ligue complèteront leur équipe lors d'un repêchage de 15 tours qui se tiendra le 18 septembre. Les représentantes de la Ville Reine détiennent d'ailleurs le deuxième choix.