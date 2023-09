Les problèmes de plombs dans l’eau seront moins souvent abordés par la Ville de Regina

Le comité exécutif du conseil municipal de Regina ne recevra plus de rapport annuel sur le remplacement des conduites d'eau en plomb dans la ville.

Le comité s'est penché sur la question mercredi et a voté 6 conseillers contre 3 pour que les rapports soient désormais présentés aux deux ans.

À l’origine, le conseil exécutif devait voter pour que les avancées ne soient plus du tout présentées au conseil, mais plutôt publiées sur le site de la Ville et envoyées sous forme de mémo aux conseillers municipaux.

Le conseiller Bob Hawkins a soulevé l'argument que de revenir sur les enjeux liés au plomb dans l’eau chaque année est inefficace et fait perdre du temps précieux du conseil pour d’autres enjeux.

Une position que soutient aussi la mairesse Sandra Masters.

S'il y a des anomalies, nous nous attendons à ce que cela soit présenté dans une mise à jour au conseil.

Pour la professeure en journalisme d’enquête à l’Université des Premières Nations à Regina et membre du comité Get the Lead Out qui milite pour le remplacement des tuyaux de plomb, Patricia Elliott, c’est un recul pour la démocratie.

Publicité

Malheureusement, le plomb dans l'eau est devenu politique. [Les élus qui s'opposent] disent que c'est trop cher d'en discuter publiquement , déclare-t-elle.

Patricia Elliott poursuit en affirmant que d’avoir des forums de discussion publics pour débattre de problématique est pourtant la raison d’être du conseil municipal.

Regina, parmi les villes les plus touchées par le plomb dans l'eau

Une enquête menée par l'Institut de journalisme d'enquête de l'Université Concordia a révélé en 2019 que l'eau du robinet à Regina, Moose Jaw et Saskatoon présentait des niveaux de plomb parmi les plus élevés au Canada.

Il reste environ 3000 branchements d'eau en plomb à Regina.

C’est pourquoi, selon Patricia Elliott, l’avancement des travaux de remplacement de tuyau en plomb devrait être la priorité du conseil et être mis sur la table plus souvent, pas moins.

Santé Canada recommande de retirer les tuyaux. D'autres Villes ont emprunté cette voie rapidement, pourquoi Regina est si loin derrière et semble satisfaite ? Cela me dépasse , exprime-t-elle.

En 2021, le conseil municipal de Regina a voté en faveur de la mise en œuvre d'un calendrier pour mettre en place un programme de gestion des branchements d'eau en plomb. L’objectif est de les remplacer d'ici 2036, pour un montant total de 36millions de dollars.

Bien que les avancées pourraient désormais être présentées aux deux ans devant le conseil exécutif, les mises à jour seraient toujours disponibles sur le site web de la Ville de Regina , défend la mairesse Sandra Masters.

Publicité

Mais ce n’est pas suffisant pour Patricia Elliott. Il y a une limite à ce que les gens peuvent faire individuellement , se référant à la distribution de filtre aux résidents. Nous avons besoin que les dirigeants municipaux intensifient leurs efforts, nous avons besoin d'une intervention beaucoup plus rapide.

La recommandation votée mercredi devra être approuvée lors de la prochaine réunion du conseil municipal, prévue le 13 septembre.

Risque pour la santé

Avant 1960, le plomb était un matériau courant dans la plomberie. Les niveaux élevés de plomb sont causés par les tuyaux individuels dans chaque maison et par les branchements en plomb qui appartiennent à Regina.

Une exposition prolongée au plomb peut entraîner des complications pour la santé. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans sont les plus vulnérables aux risques pour la santé.

Selon la Ville, le remplacement d'un branchement en plomb appartenant à la Ville ne peut pas régler le problème de plomb dans l'eau potable, les branchements en plomb privés doivent également être remplacés.

Depuis 2022, les branchements en plomb privés sont remplacés lorsque le branchement appartenant à la Ville est remplacé. Les propriétaires restent cependant responsables du coût du remplacement de leurs branchements privés.

Regina a mis en place des options de paiement sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Selon le rapport présenté au comité exécutif mercredi, 233 branchements en plomb qui appartiennent à la Ville de Regina ont été retirés de la liste municipale en 2022.

Certains ont été remplacés, et dans d'autres cas, une enquête a permis de déterminer que la canalisation en plomb n'existait plus.