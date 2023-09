Regina veut rendre informel le rapport sur le remplacement des conduites d’eau en plomb

Le comité exécutif du conseil municipal de Regina envisage de rendre informel le rapport annuel sur le remplacement des conduites d'eau en plomb dans la ville. Le comité s'est penché sur la question mercredi.

Une enquête menée par l'Institut du journalisme d'investigation de l'Université Concordia en 2019 a révélé que l'eau du robinet à Regina, Moose Jaw et Saskatoon présentait des niveaux de plomb parmi les plus élevés au Canada. Il reste environ 3000 branchements d'eau en plomb à Regina.

En 2021, le conseil municipal de Regina a voté en faveur de la mise en œuvre d'un calendrier pour mettre en place un programme de gestion des branchements d'eau en plomb. L’objectif est de les remplacer d'ici 2036, pour un montant total de 36 millions de dollars.

Actuellement, des rapports annuels sont présentés au conseil municipal pour fournir des mises à jour sur le programme. Le comité exécutif de la Ville de Regina a recommandé mercredi de les remettre sous forme d'une note de service ou d'un courrier électronique à l'avenir.

Les mises à jour seraient toujours disponibles sur le site de la ville de Regina. La recommandation devra être approuvée lors de la prochaine réunion du conseil municipal, prévue le 13 septembre.

Risque pour la santé

Les niveaux élevés de plomb à Regina sont causés par les tuyaux individuels dans chaque maison et par les branchements en plomb appartenant à la ville.

Avant 1960, le plomb était un matériau courant dans la plomberie. Les niveaux élevés de plomb sont causés par les tuyaux individuels dans chaque maison et par les branchements en plomb qui appartiennent à Regina.

Une exposition prolongée au plomb peut entraîner des complications pour la santé. Les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans sont les plus vulnérables aux risques pour la santé.

Selon la Ville, le remplacement d'un branchement en plomb appartenant à la ville ne peut pas régler le problème de plomb dans l'eau potable, les branchements en plomb privés doivent également être remplacés.

Depuis 2022, les branchements en plomb privés sont remplacés lorsque le branchement appartenant à la Ville est remplacé. Les propriétaires restent cependant responsables du coût du remplacement de leurs branchements privés.

Regina a mis en place des options de paiement sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Selon le rapport présenté au comité exécutif mercredi, 233 branchements en plomb qui appartiennent à la Ville de Regina ont été enlevés de la liste municipale en 2022.

Certains ont été remplacés et dans d'autres cas, une enquête a permis de déterminer que la canalisation en plomb n'existait plus.

Avec les informations de Alexander Quon