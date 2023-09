Une division scolaire du nord du Manitoba dépense 1 M$ pour attirer plus d’enseignants

La division scolaire la plus septentrionale du Manitoba continue de faire face à un manque de personnel. Le directeur général de la Division scolaire Frontier, Reg Klassen, affirme dépenser environ 1 million de dollars pour tenter de recruter des enseignants.

Je pense que d'ici la fin de l'année scolaire, si l'on tient compte de toutes les primes, de tous les salaires versés et de tous les déplacements effectués pour le recrutement, nous approcherons du million de dollars.

L'année dernière, la division a embauché un recruteur à temps plein qui parcourt le pays et a lancé une campagne publicitaire pour tenter de remédier à la pénurie de personnel.

La Division scolaire Frontier, qui compte 42 écoles dans les régions éloignées du nord du Manitoba, offre aux nouveaux diplômés en enseignement une prime annuelle de 10 000 $ par année pendant trois années consécutives.

Pour être admissibles à cette prime, les enseignants doivent avoir obtenu leur baccalauréat en éducation au cours des années 2021, 2022 ou 2023.

Les 10 000 $ s'ajoutent au salaire que nous versons à un nouveau diplômé en juin, après qu'il ait travaillé pour nous pendant l'année , déclare M. Klassen.

La difficulté de pourvoir des postes n’est pas un phénomène nouveau pour la division scolaire. Selon Reg Klassen, l'an dernier, il manquait environ 45 enseignants au début de l'année scolaire et 20 de ces postes n'ont jamais pu être comblés.

Cette année, 34 postes sont toujours vacants dans des endroits comme Gillam et de Leaf Rapids, qui se trouvent à environ 1000 kilomètres au nord-est et au nord de Winnipeg.

Le fait que de nombreuses écoles sont situées dans des endroits reculés ajoute à la difficulté de trouver des personnes qualifiées selon M. Klassen.

Nous devons pourvoir ces postes d'enseignants avec les personnes disponibles et ces personnes ne disposent généralement pas d’un diplôme d’enseignement.

Ouvrir en mode plein écran Reg Klassen, directeur général de la Division scolaire Frontier, essaie de pourvoir 34 postes. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Selon M. Klassen, cela signifie souvent qu'un ou deux assistants pédagogiques doivent gérer certaines classes jusqu'à ce qu'un enseignant soit trouvé.

Reg Klassen n’exclut pas la possibilité de recruter à l’international pour régler le problème de personnel. Peut-être devrons-nous nous rendre sur d'autres continents pour recruter des enseignants. Nous continuerons à chercher, mais c'est une entreprise coûteuse. Nous dépensons beaucoup d'argent.

Un problème qui s'étend au-delà du nord

La Division scolaire Frontier n'est pas la seule division à avoir du mal à pourvoir des postes. C’est un problème de longue date pour le District scolaire de Mystery Lake à Thompson, qui se trouve à plus de 700 kilomètres au nord de la capitale manitobaine.

Il a été extrêmement difficile de pourvoir les postes vacants au cours des dernières années. Le dernier poste vacant a été pourvu vendredi dernier , déclare Angele Bartlett, directrice des ressources humaines et des politiques pour le district scolaire.

Selon cette dernière, le district a déployé une panoplie de tactiques de recrutement, incluant la participation à divers salons de l'emploi à l'intérieur et à l'extérieur de la province, l’utilisation des médias sociaux et la publication d’annonces dans les principaux journaux et dans le Réseau Éducation Canada.

Le nombre d'inscriptions au programme de baccalauréat en éducation Kenanow du campus Thompson du Collège universitaire du Nord a augmenté et selon Angele Bartlett, le district embauche la plupart des diplômés.

Le président de la Manitoba Teacher's Society, Nathan Martindale, déclare que la pénurie de personnel est un problème à l'échelle du Manitoba et du pays, mais que la profession d’enseignant souffre d'un sous-financement chronique.

Il y a des gens qui ont une formation d'enseignant et qui veulent travailler, mais qui trouvent la profession de moins en moins intéressante [...] Les enseignants doivent faire plus avec moins.

Avec les informations de Brittany Greenslade