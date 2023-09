Après avoir constaté que des élèves ne mangeaient pas à leur faim, le centre d’action bénévole Le Nordest, à Forestville, travaille sur un projet pilote de frigo communautaire qui verrait le jour entre les murs de l’école.

La directrice générale du centre d’action le Nordest, Marie-Ève Boivin, en est arrivée à cette idée après avoir réalisé que les initiatives mises en place étaient insuffisantes. Le centre fournit déjà des collations nutritives quatre jours par semaine dans les écoles de l’est de la Haute-Côte-Nord.

On a fait la constatation que certains jeunes ne mangent pas à leur faim.

L’insécurité alimentaire est un phénomène en expansion, tel que le démontre l’achalandage accru dans les comptoirs alimentaires de la région.

Installer un réfrigérateur libre-service semblait une solution plus appropriée pour les intervenants du centre d'action bénévole, en complément à ce qui est déjà en place.

Le réfrigérateur sera donc rempli d’aliments et de mets préparés spécialement pour les jeunes.

La coordonnatrice du centre de jour pour aînés va monter une équipe de bénévoles qui vont cuisiner des repas pour le frigo , signifie Marie-Ève Boivin en entrevue à l'émission Boréale 138, sur ICI Première.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Ève Boivin est la directrice générale par intérim du centre d'action bénévole le Nordest. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexie André Belisle

D’ici Noël, la polyvalente des Rivières verra apparaître ce nouvel électroménager pour lutter contre le gaspillage et l’insécurité alimentaire. Le projet en partenariat avec le CISSS et le centre de service scolaire est toujours en construction, et d’autres partenaires pourraient s’y greffer.