Des Edmontoniens évacuent leur résidence, car le bâtiment serait au bord de l’écroulement

Les résidents de la tour à logements Castledowns Pointe, située dans le nord-ouest d'Edmonton, sont forcés de fuir leur résidence puisqu’il y a un risque que l'immeuble s'effondre.

Ils ont reçu, vendredi, un avis du gestionnaire immobilier Simco Management détaillant une série de problèmes structuraux concernant l’immeuble de 83 logements construit en 1999.

Selon cet avis, les ingénieurs ayant enquêté sur les dégâts causés par un incendie survenu le 12 mars ont découvert que la structure du bâtiment était compromise.

Le conseil de copropriété a reçu un rapport initial le 18 août et une inspection de l’immeuble a été effectuée.

En raison de préoccupations quant à l’ampleur des problèmes, les ingénieurs ont commencé à ouvrir des cloisons sèches dans des parties du bâtiment qui n’avaient pas été touchées par l’incendie.

En résumé, le rapport des ingénieurs indique que dans certaines conditions, la totalité ou une partie du bâtiment pourrait subir une défaillance structurelle (c’est-à-dire s’effondrer) , est-il écrit sur l’avis émis par Simco Management.

L’avis de l’entreprise affiché sur les portes avant de l’immeuble indique aux résidents de quitter leur logement sans délai , suivant les recommandations de la firme d’ingénierie Read Jones Christoffersen Ltd. (RJC).

Ils ont constaté que la construction n’était pas la même que les dessins techniques au dossier et que les conditions de récolement étaient sous-conçues pour supporter la charge structurale du bâtiment .

Le propriétaire de Simco Management, Ray Pratt, a déclaré que son entreprise avait organisé une réunion d’urgence mercredi soir avec les 83 propriétaires de l’immeuble et les ingénieurs.

M. Pratt dit que le conseil d’administration de l'immeuble recueille les questions des propriétaires et des locataires pour s’assurer qu'une réponse leur est fournie le plus rapidement possible. Simco n’est pas la société de gestion initiale de la propriété et Ray Pratt dit que son équipe n'est pas certaine du nom de l'entreprise ayant construit le bâtiment.

La firme d'ingénierie RJC a refusé de commenter ses conclusions. L’avis indiquait que la firme avait informé la Ville de ses conclusions le 31 août.

Dans un courriel, la Ville d'Edmonton a confirmé qu'elle surveillerait la situation. Elle souligne que le gestionnaire de l'immeuble doit s'assurer que les mesures de sécurité demandées sont suivies et que des actions seront posées pour rendre les logements sécuritaires et viables.

Faire ses bagages

Simco Management a demandé aux propriétaires et aux locataires de faire leurs bagages pour au moins une semaine et d’emmener leurs animaux de compagnie avec eux.

Étant donné la gravité de la situation, on demande aux résidents de faire leur valise, mais de laisser le reste de leurs biens , a déclaré le gestionnaire immobilier dans son avis. Ne sortez rien d’autre pour le moment, car il s’agit d’un problème de sécurité .

Rose Ferris est propriétaire d’une unité dans l’immeuble depuis 23 ans et siège au conseil de copropriété. Mardi, elle emballait des boîtes.

Elle a vu le rapport d’ingénierie et était présente lorsque les enquêteurs ont fait part de leurs découvertes.

Ils ont trouvé des lacunes dans les murs où se trouvent les poutres de charpente. Ils appellent cela l’écrasement , explique-t-elle.

Le rapport de la société d’ingénierie à notre gestionnaire immobilier était de faire sortir tout le monde parce que s’il y a une grosse tempête, le mouvement de l’immeuble pourrait suffire à le faire s'écrouler.

La résidente de Castledowns Pointe demeure chez une connaissance pour les prochains jours, mais elle a trouvé une location temporaire alors qu’elle détermine encore le type d’assurance auquel elle pourra être admissible.

Elle s’inquiète de la perte possible de sa maison de ce que les conclusions du rapport signifient pour sa retraite.