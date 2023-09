Violence, insalubrité, consommation, vols : un résident dérange au CHSLD Argyll

Admis depuis près d'un an, un homme qui réside au CHSLD Argyll de Sherbrooke n'a pas sa place dans ce centre d'hébergement selon des employés et des proches aidants qui dénoncent une situation invivable et dangereuse.

Paul Chamberland, un proche aidant qui est également employé de l'endroit comme aide de service, fréquente régulièrement l'établissement. Il a vu à plusieurs reprises des situations qui n'ont pas lieu d'être dans un CHSLD : consommation de tabac et de cannabis, insalubrité, violence, la liste de ses comportements délinquants est longue.

J'ai l'occasion de m'en rendre compte pratiquement tous les jours lorsque je visite ma sœur ou lorsque je travaille sur place. [...] Dans plusieurs cas, j'ai remarqué des manques de respect aux consignes de sécurité qui sont très importantes. À chaque étage, il y a un endroit prévu où consommer du tabac et ce monsieur-là se permet de faire ça dans sa chambre, le jour, la nuit , témoigne M. Chamberland.

Aussitôt que je mets les pieds au début du corridor où ce résident habite, il y a des odeurs de tabac et de cannabis.

Selon plusieurs sources, le résident garderait sa porte de chambre verrouillée et il refuserait que le ménage y soit fait. C'est inimaginable dans un CHSLD qu'il y ait une chambre dans cet état. On parle de nourriture par terre, en décomposition sur les tablettes, de berlingots de lait écrasés par terre. Moi, c'est ce que j'ai vu , raconte-t-il préoccupé par la situation.

Sans compter que, selon M. Chamberland, il aurait accaparé la salle de bain qui est mitoyenne avec une autre chambre. Il aurait verrouillé l'accès de l'autre résident avec des cordes sur la porte . Le résident est condamné à utiliser une chaise d'aisance pour toute sa vie , déplore-t-il.

Il y a des odeurs indescriptibles qui sortent de sa chambre lorsque la porte est ouverte.

Quatre douches en un an

Dans un courriel, une autre personne soignante à qui Radio-Canada a accordé la confidentialité par crainte de représailles de l'employeur avance que l'homme refuse les traitements qu'on lui offre, sans parler de son hygiène déficiente. Il aurait pris quatre douches en un an.

Toujours selon cette personne, l'homme aurait été violent physiquement, verbalement et aurait volé d'autres résidents, des employés et des bénévoles.

Étant donné que ma sœur habite sur la même aile que cet homme-là, je considère que ma sœur est en danger et les autres résidents aussi.

Paul Chamberland soutient qu'il ne souhaite pas que cet homme se retrouve sans hébergement, mais selon lui, il ne se trouve pas dans le bon établissement. Il peut quand même se déplacer en taxi. Il se déplace avec une marchette, probablement qu'il n'en a pas de besoin , ajoute-t-il.

Les employés qui dénoncent la situation précisent avoir fait des plaintes auprès de leurs supérieurs, mais en vain.

M. Chamberland soutient avoir déposé une plainte à la direction en début de semaine. On m'a expliqué que si la plainte était acceptée, il y aurait un délais de 45 jours avant qu'il y a un processus qui commence. [...] Je me dis que la situation va être réglée à Pâques 2025. Ça fait plusieurs mois que tout le monde à l'intérieur du centre Argyll est au courant de la situation et rien ne change , se désole-t-il.

Si M. Dubé, notre ministre de la Santé, avait un membre de sa famille sur cet étage, je suis convaincu que la situation serait réglée depuis plusieurs mois.

Au moment d'écrire ces lignes, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.

