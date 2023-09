Une équipe de journalistes de CBC a retrouvé au Ghana, en Afrique de l’Ouest, des dizaines de véhicules qui avaient été volés au Québec et en Ontario. Selon la police, ces véhicules sont souvent volés en 5 minutes, placés dans des conteneurs et expédiés par bateau via le port de Montréal.

Certains véhicules avaient été saisis par les autorités africaines, alors que d’autres étaient en vente chez des concessionnaires de véhicules d'occasion, notamment.

Plusieurs avaient toujours leur plaque d’immatriculation canadienne.

Le journaliste David Common, de CBC, a même croisé un VUS Honda CR-V immatriculé au Québec alors qu’il était en voiture avec des enquêteurs ghanéens. Le conducteur du véhicule, vraisemblablement volé et venant d'arriver par bateau, a vite emprunté une autre rue.

Environ 80 % des véhicules volés [au Québec et en Ontario] transitent par les ports.

Il est beaucoup plus facile de vendre 15 véhicules [volés] sur le marché noir que 15 kg de cocaïne ou 15 armes à feu illégales , ajoute-t-il.

Le port de Montréal est devenu une plaque tournante pour le trafic de véhicules volés vers l’Afrique et le Moyen-Orient, indique la police.

Il s’agit d’une crise nationale , affirme Terri O'Brien, président de l'organisation Équité Association, qui enquête sur les cas de fraude au nom de compagnies d’assurance. Environ 70 000 véhicules ont été volés au Canada l’an dernier, menant à des pertes records de plus d’un milliard de dollars pour les assureurs, selon la firme.

Hausse des vols de véhicules en 2022 Province Augmentation Québec 50 % Ontario 48,3 % Atlantique 34,5 % Alberta 18,3 % Source : Équité Association

Un véhicule volé en 5 minutes

Des réseaux criminels, souvent établis à Montréal, sont à l’origine de la plupart des vols de véhicules en Ontario et au Québec, selon des sources policières.

Les voleurs identifient souvent leurs proies dans les terrains de stationnement de centres commerciaux, accolant un dispositif de repérage GPS au véhicule, qu’ils vont ensuite voler la nuit en catimini chez son propriétaire.

Ils peuvent utiliser un appareil pour détecter le signal du porte-clé du véhicule ou le font démarrer grâce au port de diagnostic sous le volant, par exemple.

Les véhicules volés sont ensuite chargés dans des conteneurs et acheminés par train ou par camion jusqu'au port de Montréal, qui sera leur point de départ par bateau vers l'étranger.

Les VUS Honda CR-V et Toyota Rav4 ainsi que les camionnettes Ford F-150 figurent parmi les modèles les plus prisés des voleurs, selon les policiers.

Avec des informations de CBC