Nouveau record d’inoccupation des locaux commerciaux à Ottawa, selon un rapport

Le taux d'inoccupation des édifices de bureaux du centre-ville d'Ottawa a atteint un niveau record, selon un rapport de la société immobilière commerciale CBRE qui mesure l'utilisation de l'immobilier commercial dans tout le pays depuis 1996.

Dans son rapport, la firme indique que le taux d'inoccupation dans le centre-ville d'Ottawa est passé de 13,2 %, au cours du trimestre financier précédent, à 15,1 % au cours du dernier trimestre, soit le taux le plus élevé jamais enregistré dans la ville.

Louis Karam, directeur général de CBRE Ottawa, juge ce record notable, mais estime qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer.

Il explique que le taux d'occupation à Ottawa reste supérieur à celui de la plupart des grandes villes canadiennes.

Publicité

Ottawa se situe en dessous de la moyenne nationale de 18,9 % d'inoccupation. Son taux d'inoccupation est également inférieur à celui de Toronto (15,8 %) et de Calgary (31,5 %).

À l'échelle nationale, le rapport cite un ensemble de changements économiques récents pour expliquer ce phénomène.

Le marché canadien des bureaux est aux prises avec une tempête parfaite de menaces de récession, de hausses de taux d'intérêt, de faiblesse du secteur technologique, de réduction de la taille des bureaux et d'une nouvelle offre d'espaces de bureaux , peut-on lire dans le rapport. Tout cela est aggravé par l'incertitude persistante entourant le recours au travail à distance.

Ottawa fait face à des défis uniques

Ces changements touchent aussi Ottawa. Mais la ville fait aussi face à des défis uniques, poursuit M. Karam.

Service public et approvisionnement Canada (SPAC), qui gère les biens immobiliers du gouvernement fédéral et des agences fédérales, est le plus grand locataire commercial d'Ottawa.

Publicité

Mais cela pourrait bientôt changer, estime le directeur général de CBRE Ottawa.

SPAC occupe la moitié de notre superficie au centre-ville. Mais il cherche à réduire [son parc immobilier] de 50 %.

En mai, le sous-ministre de SPAC , Paul Thompson, a annoncé un objectif de réduction de 50 % dans le cadre d'un plan décennal, compte tenu de la politique de travail en mode hybride mise en place dans la fonction publique fédérale.

Cela doit permettre de réduire les dépenses en loyer et d’obtenir des revenus de la vente de propriétés existantes.

Le processus pourrait toutefois prendre du temps, selon M. Karam, qui s'attend à ce que le secteur technologique, en perte de vitesse, connaisse un regain d’activités entre-temps.

L'occupation du centre-ville, une priorité absolue

La présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce d'Ottawa, Sueling Ching dit que son organisation a fait de l'occupation du centre-ville une priorité absolue .

Les changements prévus par SPAC auront un effet néfaste sur une ville aussi dépendante de la présence des fonctionnaires fédéraux, juge-t-elle.

Nous avons créé un centre-ville avec des commerces pour soutenir la présence de cette main-d'œuvre qui est beaucoup moins présente depuis le début de la pandémie et qui ne semble pas revenir.

Ouvrir en mode plein écran Le complexe de L'Esplanade Laurier fait partie d'une liste de neuf bâtiments, à Ottawa, que le gouvernement fédéral a déclaré vouloir vendre ou transférer, en mai dernier. Photo : Radio-Canada / Andrew Foote

La prospérité du centre-ville est une question de la plus haute importance pour tous les gens de la région d'Ottawa, poursuit Mme Ching.

Le centre-ville d'Ottawa est important pour le tissu social, pour la capacité d'attirer des visiteurs et des entreprises. Dans l'ensemble du pays, ces grandes régions métropolitaines représentent plus de 60 % de notre PIB .

Mme Ching a indiqué que la Chambre de commerce d'Ottawa souhaitait une plus grande transparence et une meilleure collaboration avec le secteur privé à mesure que le service public réduira sa présence.

En attendant, elle espère que les bureaux inutilisés pourront être convertis en espaces résidentiels. Il s’agit de l'une des solutions à court terme qu'elle souhaiterait voir mises en œuvre rapidement, compte tenu de la volonté constante de construire davantage de logements.

M. Karam est également optimiste en ce qui concerne la conversion des édifices à usage mixte.

Bien que cela ne soit pas toujours faisable, il cite une récente étude de certains des plus vieux bâtiments d'Ottawa qui montre que la ville a un fort potentiel de conversion de ses immeubles de bureaux.