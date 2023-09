Julie J. Brousseau voulait, depuis 2015, ouvrir une clinique psychologique sans rendez-vous en Outaouais. Il lui a fallu plus de temps qu’anticipé, mais son projet est finalement lancé, et elle est convaincue que cela va combler un besoin criant dans la région.

Notre clinique servira à répondre à des besoins criants, soit quand une personne est sur une liste d’attente [pour obtenir des soins] ou pour répondre à une détresse émotionnelle et relationnelle à court terme , explique la propriétaire, directrice et fondatrice du Centre de thérapie pour couples et familles de l’Outaouais (CTCFO).

Dès le 15 septembre, les citoyens qui en ressentent le besoin pourront se rendre à l’un des deux points de service pour profiter d’un maximum de trois rendez-vous par client. Parfois, une seule rencontre peut suffire pour soulager une détresse ou pour désamorcer les crises , estime Julie J. Brousseau.

Ouvrir en mode plein écran Julie J. Brousseau est la propriétaire, directrice et fondatrice du CTCFO. (Photo d'archives) Photo : tirée du site web du CTCFO

Si une personne désire un service à plus long terme, elle sera rapidement dirigée vers nos services de consultations cliniques .

J’ai bâti une équipe et une plateforme pour réserver en ligne, pour une consultation. On réserve une consultation, en personne ou en virtuel.

Quels motifs de consultation?

Le Centre de thérapie pour couples et familles de l’Outaouais offre différents types de cliniques : pour les couples, pour la famille et pour les personnes endeuillées. Mais plus précisément, pour quels types de motifs pourrait-on être enclin à prendre rendez-vous dans la nouvelle clinique?

Julie J. Brousseau offre divers exemples : on rencontre des parents désemparés qui ne savent pas quoi faire avec leur adolescent, pour des situations liées à l’anxiété, à l’anxiété de performance, de dépression et d’anxiété .