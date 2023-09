Le maire Caron rappelle les citoyens à l’ordre au conseil municipal de Rimouski

Le maire de Rimouski, Guy Caron, a dénoncé mardi l'agressivité de certains citoyens lors de la période de questions des dernières séances du conseil municipal.

Il affirme avoir été témoin de comportements inacceptables . Certains Rimouskois auraient proféré des insultes à des élus.

Mardi, Guy Caron s’est adressé aux citoyens présents à la séance du conseil municipal pendant une dizaine de minutes afin de leur rappeler les règles à respecter.

On a une responsabilité de respecter les citoyens et citoyennes. On tente de le faire à chaque conseil municipal. [...] On a besoin de sentir que ce même respect est appliqué de la part des personnes qui viennent nous poser des questions.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, avait lui aussi fait un rappel à l'ordre en ce sens, en avril dernier. À travers le Québec, de nombreux élus dénoncent être victimes de harcèlement et d'intimidation. Selon l'Union des municipalités du Québec (UMQ), 311 élus ont quitté leur poste pour ces raisons depuis 2021.

Des règles plus strictes

Pour éviter d’autres débordements, l’élu indique qu’il appliquera de façon plus rigoureuse le règlement de régie interne de la Ville, qui, explique-t-il, gère la façon dont les séances du conseil municipal doivent se dérouler .

Lors de chaque séance, une période de questions d’une heure est prévue. Les citoyens qui y prennent part ont la possibilité de poser une question et sous-question.

À partir de maintenant, on va appliquer la réglementation de façon beaucoup plus rigide , prévient le maire.

Guy Caron indique comprendre les citoyens qui se disent déçus par certains projets. Il rappelle toutefois que le conseil municipal fait face à d’importantes contraintes.