La N.-É. doit présenter ses plans pour mieux inclure la communauté dans ses écoles

Les Néo-Écossais qui demandent le retour des conseils scolaires élus, qui ont été dissous de manière controversée il y a cinq ans, devraient bientôt avoir une réponse.

Les progressistes-conservateurs de la province ont déclaré lors de la campagne électorale de 2021 qu'ils moderniseraient le modèle des commissions scolaires. Mais ils n’ont pas promis de rétablir l’ancien système dissous par le gouvernement libéral en 2018.

Depuis leur élection, les conservateurs ont déclaré qu'ils prévoyaient de recueillir davantage de commentaires sur l'éducation publique et de les utiliser pour éclairer le fonctionnement des écoles. Jusqu'à présent, ils ont dépensé environ 80 000 $ pour consulter les Néo-Écossais sur la manière de faire entendre davantage pour impliquer la population dans les politiques et les prises de décision en matière d'éducation.

Plusieurs milliers de personnes, dont des parents, des enseignants, des administrateurs et d'autres membres du personnel scolaire ont participé à cette consultation. Le NPD de la Nouvelle-Écosse a reçu certain des résultats grâce à une demande d'accès à l'information.

On y apprend qu’un certain nombre de personnes interrogées souhaitent que les conseils scolaires reviennent pour défendre leurs intérêts, rationaliser la communication et assurer la responsabilité.

Des sections du document d'information du gouvernement sous le titre Idées d'action ont été expurgées. Le rapport n'a pas encore été rendu public.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que les prochaines étapes seraient partagées au début de l'automne . Mais il n’a pas voulu divulguer si le rétablissement des conseils scolaires élus est à l’ordre du jour.

Ouvrir en mode plein écran La Nouvelle -Écosse a aboli ses conseils scolaires en 2018, mais le Conseil Scolaire Acadien Provincial est resté, les changements au sein de l'organisation doivent encore être définis. Photo : iStock

Le gouvernement libéral précédent a supprimé les commissions scolaires de langue anglaise en 2018, à la suite d’une recommandation d’un consultant en éducation. Le consultant rapportait que les électeurs étaient apathiques à l'égard des élections scolaires, que le taux de participation était faible et que les membres du conseil étaient trop souvent acclamés. Pourtant, la décision a été perçue comme un coup porté à la démocratie par les deux partis d’opposition de l’époque, dont le Parti progressiste-conservateur.

Les conseils ont été remplacés par des centres régionaux d'éducation dotés de fonctionnaires non élus, mais le CSAP est resté. Les conseils consultatifs scolaires composés de parents, d’enseignants et de résidents locaux étaient censés apporter une contribution locale, mais dans de nombreux cas, ces conseils ont du mal à prendre forme.

La députée néo-démocrate Suzy Hansen, qui a été membre d'un conseil scolaire de 2016 à 2018, rapporte que beaucoup de ses électeurs lui disent que l'ancien système leur manque.

C'était un très bon mécanisme pour pouvoir obtenir des informations, demander des comptes au gouvernement et aussi parler au nom des parents, des enseignants et du personnel , dit-elle.

Avec les informations de Taryn Grant de CBC