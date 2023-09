Sainte-Paule encadre la construction autour du lac du Portage

Le règlement pour encadrer la construction autour du lac du Portage a été adopté à l’unanimité lors de la séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Paule, mardi soir, dans un climat tendu et divisé.

Il y avait consensus dans la salle sur le fait que le Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) est un pas dans la bonne direction pour la protection du lac du Portage.

Là où il y a encore division, c'est sur la question du lotissement, c'est-à-dire la subdivision d'un terrain en plusieurs lots.

À la clôture de la séance, le maire Philippe Savard était satisfait.

Enfin, on peut dire que les milieux humides vont être préservés. Enfin, on va pouvoir avoir les deux yeux sur notre développement. Je trouve qu'il y a pratiquement que du positif à avoir enfin adopté le PIIA .

Avec une soixantaine de citoyens venus assister à la séance, la salle du conseil était pleine.

Ouvrir en mode plein écran Pendant la séance du conseil municipal, on a entendu autant d'applaudissements pour les interventions en faveur du conseil que pour celles qui questionnent ses décisions. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Une douzaine de citoyens se sont présentés au micro pendant la période de questions d’une trentaine de minutes. Chaque intervention citoyenne a été accueillie par des applaudissements soutenus.

Publicité

Deux citoyens on mis en doute la bonne volonté de l’Association du lac du Portage, alléguant qu’elle fait beaucoup de bruits, mais agit peu, ce que l’Association a démenti.

La dizaine d’autres ont remis en question la volonté du conseil d’être à l’écoute de la population, alors qu’il persiste à ignorer l’avis des 170 citoyens signataires de la pétition qui a été déposée début août contre le lotissement

L’initiateur de la pétition, Steven Lévesque, a exigé que le conseil tienne un référendum sur cette question. Aucun membre du conseil n’a réagi à sa demande.

Ouvrir en mode plein écran Steven Lévesque, initiateur de la pétition signée par 170 personnes, pour le développement mais contre le lotissement autour du lac du Portage, demande au conseil de sonder la population à l'aide d'un référendum. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Guy Durette, représentant de l’Association du lac du Portage, a d’abord tenu à féliciter le conseil pour l’adoption du règlement. L'adoption du PIIA , pour nous autres, c’est quand même une bonne chose , a-t-il affirmé.

Toutefois, Guy Durette était partagé, notamment sur la question du lotissement. Ajouter des constructions autour du lac va nous faire reculer, puis il va falloir travailler encore plus pour rattraper le temps perdu.

Le fait qu'ils n’accompagnent pas le PIIA d’une interdiction de lotissement, pour nous, c'est une grande crainte que l'apport humain devienne incontrôlable.

Le bémol qu’on soulève depuis des mois, c'est que le lac est déjà très construit et à risque de problématique majeure , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Guy Durette, membre de l'Association du lac du Portage, pense que le PIIA est un pas en avant pour protéger le lac, mais demande au conseil de revoir sa position concernant le lotissement, afin de faire un pas de plus. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Le maire de Sainte-Paule, Philippe Savard, a répété à plusieurs reprises que rien n’indique qu’il faut interdire le lotissement. Le PIIA est le meilleur outil pour contrôler le lotissement dans les zones 2V et 3V , a-t-il affirmé. On veut faire ce qui est recommandé par l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche et toutes les études depuis 2006. , a-t-il souligné.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Sainte-Paule, Philippe Savard, affirme que le PIIA est le meilleur outil pour contrôler le lotissement dans les zones 2V et 3V autour du lac du Portage. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

En effet, le nouveau PIIA intègre beaucoup des recommandations de l'Association du lac du Portage et de l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBMVR).

Nous on est rendu à l'étape de prendre action sur toutes les recommandations qui ont été présentées dans les études: les bandes riveraines, l'abattage d'arbres, les particules fines dans le lac, les vagues , affirme-t-il. Philippe Savard explique que le conseil a un plan pour que tout soit fait. Le petit groupe de citoyens [qui s’oppose], on dirait qu'ils ne comprennent pas ça , se désole-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Guy Lemieux, citoyen de Sainte-Paule et ancien membre de l'Association du lac du Portage s'inquiète pour la démocratie dans la petite Municipalité de 255 habitants. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Guy Lemieux, citoyen et ancien membre de l’Association du lac du Portage, se dit inquiet pour la démocratie. Relativement à l’affirmation du conseil selon laquelle l’Association n’a jamais remis de rapport à la Municipalité, il se dit troublé. C’est très sérieux. Je n’en reviens pas que des gens [le conseil] puissent courir le risque de dire des choses quand ils savent pertinemment que les gens qui les entendent savent que ce n’est pas vrai. C’est très décevant.

Ouvrir en mode plein écran Louis-Régis Côté, conseiller municipal de Sainte-Paule, souhaite maintenant que la paix s'installe pour aller vers l'avant. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

De son côté, le conseiller Louis-Régis Côté se désole que la communauté soit encore divisée. En réalité, on est une petite municipalité d'à peine 200 personnes. On n’est pas assez pour se déchirer comme ça. On devrait justement tous travailler et pousser dans le même sens pour que ça fonctionne , déclare-t-il.

Publicité

Accusations d’informations incomplètes

Lundi, l’Association du lac du Portage a envoyé un communiqué à ses membres pour rectifier le tir sur les informations incomplètes ou fausses apportées par le conseil et la MRC lors de la dernière séance d’information pour le projet de PIIA , peut-on lire dans le document.

L’Association souligne quatre éléments qui, selon elle, doivent être précisés, à la suite de la séance d’information publique du 29 août dernier.

Elle déplore que le Conseil n’ait pas écouté ses avis répétés des derniers mois qui demandent de procéder à une analyse du phosphore total du lac avant d’autoriser tout lotissement, comme le propose l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBMVR).

Ouvrir en mode plein écran La construction d'autres résidences autour du lac du Portage inquiète les résidents actuels qui craignent pour la qualité des eaux du lac. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Robert Mercier

L’Association insiste également sur le fait qu’aucun propriétaire actuel ne perdrait son droit de construire sur sa propriété si la Municipalité interdit le lotissement, contrairement à ce qu’affirme le maire de Sainte-Paule, Philippe Savard.

Le groupe soutient que l’urbaniste de la MRC , Valérie Charest, qui accompagne la Municipalité de Sainte-Paule dans le dossier du PIIA , a omis de lire la totalité de l'article de la loi provinciale sur l’aménagement et l’urbanisme qui traite du lotissement, lors de la consultation sur le projet de PIIA .

Enfin, l’Association déplore que le conseil municipal ne tienne pas compte de la pétition de 170 noms qui a été déposée contre le lotissement, ce que plusieurs citoyens ont répétés au micro lors de la séance de mardi soir.

À cela, le maire Philippe Savard répond que le conseil ne tient pas à avoir raison. Si l’Association ou quiconque qui s’oppose nous présente des choses concrètes, vérifiables, on va les regarder et on va s’ajuster en conséquence. Nous, ce qu’on veut c’est le meilleur pour la Municipalité et le lac.

Le conseiller Louis Régis Côté renchérit en soulignant que le PIIA est l’outil idéal pour protéger le lac du développement excessif. On vient ajouter une couche de réglementation à ceux qui voudraient peut-être présenter un projet de construction, de rénovation majeure, changement de vocation ou lotissement des opérations cadastrales , explique-t-il. On vient leur compliquer la vie. Ils vont devoir démontrer, hors de tout doute, que leurs opérations vont aller dans le sens de la protection de l'environnement.

À la fin de la séance, le représentant de l’Association, Guy Durette, a affirmé que l’Association va continuer à travailler avec le conseil pour la protection du lac, même si elle n’a pas été entendue concernant le lotissement. Ce qui compte, c’est la protection du lac, et on va continuer à travailler dans ce sens-là .