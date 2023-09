Les professeurs de l’Université de Saint-Boniface ratifient l’entente de principe

Les membres de l’Association des professeurs et des professionnels de l’Université de Saint-Boniface (APPUSB), ont ratifié, mardi, l'entente de principe conclue la semaine dernière, avec la direction de l'Université, avec l'appui d'un médiateur.

Le 5 septembre 2023, les membres ont voté. La majorité a entériné cette entente. Les membres de l’ APPUSB sont heureux de pouvoir annoncer qu’ils travaillent enfin dans le cadre d’une nouvelle convention collective qui arrivera à expiration le 31 juillet 2024 , indique le Syndicat dans un communiqué de presse envoyé aux médias, mardi soir.

Nous sommes contents parce que ça faisait plus de trois ans que nous travaillions sans convention collective. Nous avons enfin un cadre légal pour définir les termes de notre travail, au terme d'un processus long et laborieux , lance la professeure agrégée en histoire et responsable du comité des communications de l'APPUSB , Phi-Vân Nguyen, en entrevue à Radio-Canada.

L’entente prévoit, entre autres, une augmentation générale de 8 % répartie sur quatre ans, ainsi qu’un ajustement des échelles salariales amenant les membres syndiqués à une augmentation environnant les 12 %. Les chargés de cours bénéficient aussi d’une augmentation de leur rémunération, précise le communiqué.

Phi-Vân Nguyen explique que le vote s'est déroulé en personne, sur le campus. Le Syndicat a choisi de ne pas divulguer le résultat détaillé parce que les proportions du oui et du non ne peuvent pas être parfaitement représentées puisque des cours sont donnés en ligne ou encore des chargés de cours viennent à peine de signer leur contrat ou ne l'ont pas encore fait et ils ne sont pas encore intégrés à nos listes , détaille Mme Nguyen.

Le président de l' APPUSB , Patrick Noël, affirme, aussi en entrevue à Radio-Canada, que sans entrer dans les détails ça été loin d'être un vote unanime.

Même si on a une entente, on sait qu'il y a toujours des membres qui considèrent qu'il y a du travail à faire au niveau de la rémunération. On est toujours au fond du classement des universités canadiennes , témoigne-t-il. Sur la question de la charge d'enseignement, on est parmi au Canada une des dernières universités où un professeur enseigne typiquement 6 cours par année alors que la norme est de 4 ou 5.

Patrick Noël se réjouit toutefois du dénouement du conflit de travail. Les derniers mois ont été occupés, mes projets de recherches ont un peu été mis sur le réchaud. Je suis content qu'il y ait une entente , dit-il.

Afin d'éviter une négociation ardue en vue du renouvellement de la convention collective qui expire dans moins d'un an, le Syndicat indique souhaiter qu'une prochaine ronde de négociations ait lieu dès janvier 2024 avec l'employeur.

L' APPUSB se dit heureuse d'avoir évité une grève, alors que les étudiants commencent les cours à l'Université de Saint-Boniface mercredi matin.

C'était extrêmement important d'aboutir à un résultat aujourd'hui et de pouvoir tout de suite l'annoncer dans les médias parce que ce conflit de travail n'était pas seulement une préoccupation à l'intérieur de l'USB. Pour les étudiants et leurs familles, on devait aboutir à quelque chose le plus rapidement possible , déclare Phi-Vân Nguyen.

Une demande de commentaire a été envoyée mardi soir à l'Université de Saint-Boniface, qui n'a pas été répondue au moment de publier ces lignes.