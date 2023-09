À quoi s’attendre pour le retour vers Yellowknife?

Alors que les personnes évacuées de Yellowknife, de Dettah, de Ndilǫ et d’Ingraham Trail amorcent leur retour à la maison mercredi, les autorités des Territoires du Nord-Ouest publient des informations qui leur seront utiles.

Transport par avion

Pour les résidents qui prennent l'avion, il est possible de se faire préenregistrer en ligne (Nouvelle fenêtre)ou par téléphone.

Les vols décollent mercredi et se poursuivront pendant environ cinq jours.

Plus de 2000 personnes se sont fait enregistrer le week-end dernier. L'enregistrement permet aux autorités de savoir combien de vols seront nécessaires.

Des vols partiront de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Yukon. Un seul vol est prévu de Winnipeg et de Whitehorse. Il décollera jeudi.

Les passagers préenregistrés recevront les informations relatives à leur vol au moins 24 heures avant le départ par courriel, message texte ou téléphone.

Les préenregistrements aux vols de retour ne sont pas destinés aux travailleurs essentiels à qui leur employeur a demandé de rentrer.

La Ville de Yellowknife coordonnera le transport des résidents de l'aéroport à leur domicile. Elle lance un appel à des bénévoles pour assurer les navettes au cours des cinq prochains jours.

Il y aura un afflux continu de vols tout au long de la journée jusqu'à tard dans la soirée. Nous avons besoin de bénévoles, possédant un permis de conduire valide et ayant accès à un véhicule, pour aider à faire la navette pendant toute cette période.

Les premiers atterrissages à Yellowknife sont attendus vers 11 h, heure locale.

Des bons de taxis

Des bons de taxi seront disponibles à l'aéroport au moment de l’arrivée des vols. Chaque bon est valable jusqu'à 30 $ pour un aller simple de l'aéroport à la maison.

En plus des taxis et des navettes assurées par des volontaires, des bus clairement identifiés seront mis à disposition. De plus, pour les passagers qui en auront besoin, une aide sera apportée pour charger leurs bagages dans les véhicules.

L'Ambulance Saint-Jean sera à l'extérieur de l'aérogare en cas de nécessité.

Les personnes qui auront besoin d'un siège-auto pour enfant ou d'une cage pour leur animal de compagnie pourront aussi s'en procurer dans l'aérogare, et les rendre ensuite dans le véhicule dans lequel elles auront été transportées.

Transport en voiture

Pour les personnes qui rentrent en voiture, (Nouvelle fenêtre) les autorités territoriales disent se préparer à un afflux anticipé de trafic sur l'autoroute 1 vers Yellowknife. Elles veilleront à empêcher l'accès à Enterprise, un hameau où plus de 80 % des maisons et des entreprises ont été détruites par les feux de forêt.

Certains tronçons ayant été fermés par moments, il est recommandé de vérifier l'état des routes avant de les emprunter, à partir de ce lien (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Par exemple, la route 7, qui arrive de la Colombie-Britannique, a été interdite à la circulation mercredi.

La Gendarmerie royale du Canada assurera une forte présence sur les routes en prévision d'une augmentation de la circulation.

Ouvrir en mode plein écran Tout est prêt à Fort Providence pour diriger le trafic attendu d'évacués sur la route vers Yellowknife à partir de mercredi. Photo : Radio-Canada / Kate Kyle

La santé, les épiceries, l'eau potable

Bien que la plupart des travailleurs sociaux aient déjà commencé leur retour depuis les 4 et 5 septembre, les services de santé fonctionneront à régime réduit.

Il n’y aura pas de services de soins intensifs ni de services pédiatriques.

Les services de chimiothérapie et de dialyse seront indisponibles. Les services chirurgicaux seront limités.

La plupart des pharmacies municipales sont ouvertes.

Les résidents qui rentreront avant 20 h pourront faire leurs courses à l'épicerie Yellowknife Co-op, ouverte de 8 h à 19 h, et au Independent Grocer du centre-ville ouvert de midi à 20 h.

L'eau potable devrait alimenter de nouveau les habitations à partir du 7 septembre.

Si l'eau du robinet est décolorée, car elle est restée stagnante pendant trois semaines, il est conseillé aux habitants de la faire couler pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne claire.

Ouvrir en mode plein écran La station essence de Fort Providence, avec une personne en train de remplir sa camionnette d'essence, le 5 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

La plus grande garderie de la ville prévoit de rouvrir ses portes lundi prochain, le jour même où les élèves devraient retourner à l'école.

Selon Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife, les services municipaux de base, tels que le ramassage des ordures et le pompage des égouts, reprendront jeudi.

Le centre de traitement des déchets solides sera ouvert du jeudi au dimanche, de 11 h à 16 h, et nous renonçons à la redevance de déversement, mais cela concerne uniquement les ordures ménagères.

La date de réouverture des installations municipales, telles que le stade, les arénas et la piscine, n'est pas encore connue.

Les personnes évacuées des collectivités de Slave Sud sont priées de ne pas se rendre plus tôt que prévu à Yellowknife, car aucun service d’hébergement ne leur sera disponible.

Environ 22 000 résidents de Yellowknife et des communautés voisines ont été évacuées depuis le 16 août en raison des feux de forêt.

Avec les informations de Richard Gleeson et de La Presse canadienne