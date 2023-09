On a beaucoup parlé, ces derniers mois, du rôle crucial qui incombe à Sonia LeBel dans le redressement des services publics. Chargée de renégocier les conventions collectives des employés des réseaux de la santé et de l’éducation, sa contribution sera aussi déterminante, pour le gouvernement, que la capacité de ses collègues Christian Dubé et Bernard Drainville à faire adopter les vastes projets de loi qu’ils ont déposés.

S’entendre avec les syndicats du secteur public n’est toutefois pas le seul défi qui attend la présidente du Conseil du Trésor. Largement passée sous le radar lorsqu’elle a été annoncée en mai dernier, la modernisation du système professionnel s’annonce pourtant cruciale.

Si le sujet peut paraître abstrait, on aurait tort de sous-estimer ses ramifications.

À l’heure actuelle, 55 professions sont encadrées par 46 ordres professionnels, du Barreau du Québec à l’Ordre des agronomes, en passant par la Chambre des huissiers de justice et l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés.

Nombre de ces professionnels, soumis à un ordre, œuvrent dans le domaine de la santé, comme les infirmiers, les infirmiers auxiliaires, les travailleurs sociaux, les technologistes médicaux, les audiologistes, les ergothérapeutes, les psychologues, les médecins et les sages-femmes, pour n’en nommer que quelques-uns.

Tous ces titres pourraient être écrits au féminin, puisque 64 % des Québécois qui sont membres d’un ordre professionnel sont des femmes.

Le problème, c’est que le Code des professions, qui sert de loi-cadre aux ordres, a été adopté il y a 50 ans et qu’il n’a pas nécessairement bien vieilli. Au fil du temps, les règlements se sont accumulés. Il y a en a maintenant plus de 750, sans compter les 95 autres présentement à l’étude.

Ouvrir en mode plein écran Des cinq ordres professionnels ayant fait l’objet du plus grand nombre de plaintes auprès du commissaire, entre les années 2010 et 2022, quatre régissent des professions du domaine de la santé. (Photo d'archives) Photo : Getty Images

Protéger le public

Le rôle des ordres professionnels est certes de protéger le public, mais on peut se demander si une application trop stricte des règles permet véritablement d’atteindre cet objectif.

À l’heure où la pénurie de main-d’œuvre sévit, accéder à certaines professions demeure un véritable casse-tête, comme l’illustrent plusieurs cas rapportés dans le rapport annuel du Commissaire à l’admission aux professions.

C’est sans parler du taux d’échec aux deux derniers examens d’admission administrés par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, sur lequel se penche justement le Commissaire.

De fait, des cinq ordres professionnels ayant fait l’objet du plus grand nombre de plaintes auprès du commissaire, entre les années 2010 et 2022, quatre régissent des professions du domaine de la santé, qu’elle soit mentale ou physique.

Au-delà de la lourdeur de la réglementation et de la difficulté d’accéder à certaines professions, des questions se posent également sur l’encadrement très strict des actes que chacun peut poser.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé. Photo : La Presse canadienne / Sylvain Roy Roussel

En entrevue à La Presse sur la question des soins à domicile, plus tôt cette semaine, la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, déplorait des champs de pratique professionnelle rigides .

Dans certains cas, jusqu’à sept ou huit personnes différentes doivent se rendre au domicile d’un même patient afin de pouvoir lui offrir tous les soins et les services dont il a besoin, multipliant d’autant les délais et les déplacements. Si le problème tient aussi à l’organisation du travail, bien des professionnels se plaignent souvent de ne pas pouvoir mettre à profit l’ensemble de leurs compétences.

Bien sûr, des avancées ont été réalisées ces dernières années. Les pharmaciens peuvent maintenant renouveler certaines ordonnances, tandis que les infirmières praticiennes spécialisées pourront bientôt administrer l’aide médicale à mourir. Hélas, ces modifications se font trop souvent au compte-gouttes. Certains ordres se montrent frileux et l’inertie favorise le statu quo.

Un long processus en vue

Il faudra voir ce qui ressort du chantier annoncé par la ministre. Le processus sera long. On veut consulter la population, organiser des rencontres de travail avec les ordres professionnels. Il faudra ensuite déposer un projet de loi.

À terme, le gouvernement veut élargir l’accès à des permis restrictifs temporaires, qui permettent notamment à des personnes formées à l’extérieur du Québec d’exercer leur profession à l’intérieur de certaines balises. On souhaite aussi alléger la réglementation et accorder une plus grande marge de manœuvre à l’Office des professions.

Le plus difficile à faire sera sans doute de réussir à élargir les professions . Dans le domaine de la santé, cela se traduirait notamment par l’octroi de plus larges pouvoirs de prescription aux membres de différents ordres professionnels.

Si les négociations collectives avec les syndicats semblent parfois interminables dans le secteur public, négocier avec les ordres afin de moderniser le système professionnel pourrait s’avérer encore plus fastidieux.