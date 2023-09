La maison de soins palliatifs L’Élyme des sables à Sept-Îles a congédié vendredi une préposée aux bénéficiaires pour des faits et gestes jugés graves et inappropriés. Nathalie Gravel réfute les motifs de licenciement et déplore que le personnel ne soit pas syndiqué.

L’établissement lui reproche d’avoir obligé une usagère à être douchée contre son gré et proféré des propos insultants à son égard, selon la lettre de congédiement qu’elle a reçue et dont Radio-Canada a obtenu copie.

Les manquements qui vous sont reprochés constituent des gestes d’intimidation, d’entrave à la confidentialité et d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique d’une usagère , peut-on y lire.

Nathalie Gravel nie certains blâmes portés contre elle. Je n'ai jamais forcé personne à faire quelque chose. [...] J'ai un diplôme, je ne comprends pas le pourquoi du comment de tout ça. Non, je n'ai jamais forcé personne à prendre une douche.

Personnel non syndiqué

Nathalie Gravel déplore que le personnel de l’Élyme des sables ne soit pas syndiqué. Elle estime qu’une convention collective aurait permis d’éviter des situations ayant mené à son congédiement.

Je serais probablement encore là, parce que j'aurais eu un syndicat et quelqu'un pour me défendre , lance-t-elle.

La principale intéressée soutient que sa charge de travail excède les tâches pour lesquelles elle a été embauchée.

Nous autres, on ne faisait pas seulement être [préposée aux bénéficiaires]. On était femme de ménage, cuisinière, plein de trucs comme ça. Trois jobs dans un.

J’ai appliqué pour être [préposée aux bénéficiaires]. Je n’ai pas appliqué pour être femme de ménage puis cuisinière. Moi, mission première, c’est des soins de confort , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La maison de soins palliatifs l'Élyme des sables peut accueillir six résidents. (Photo d'archives) Photo : Société d'horticulture de Sept-Îles

Le directeur général de l’Élyme des sables, Michel Bellavance, a déclaré par courriel que cette décision a été prise à la suite d'un processus et une analyse rigoureuse effectués par des professionnels comme tout employeur doit raisonnablement le faire dans de telles situations.

La maison de soins palliatifs a refusé de commenter davantage la situation.

Nathalie Gravel doit rencontrer un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail d’ici quelques jours pour porter plainte.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin