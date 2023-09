À l’aube d’un automne politique chargé et à l’approche de la mi-parcours de son premier mandat aux commandes de la Ville de Québec, Bruno Marchand se sent d’attaque comme jamais.

Je suis solidement en feu pour la suite des choses! lance le maire Marchand en entrevue éditoriale avec Radio-Canada.

L’été qui achève lui a permis de donner un avant-goût du virage vers la mobilité active qu’il espère opérer dans la Vieille Capitale.

La zone piétonne inaugurée dans le Vieux-Québec en pleine saison touristique sera étendue l’an prochain.

La piétonnisation du Vieux-Québec, ça continue. [...] Ça fait 40 ans que les gens attendaient ça!

À peine inaugurée, la piste cyclable aménagée en Haute-Ville, sur le chemin Sainte-Foy, sera prolongée, a-t-il assuré.

Ouvrir en mode plein écran Une piste cyclable de 2,5 km a été aménagée sur le chemin Sainte-Foy, entre les avenues Vimy et des Érables. Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

C’est clair et c’est non négociable , martèle le maire. Au total, 2 voies de circulation et 136 cases de stationnement ont été retranchées sur plus de 2 kilomètres pour faire de la place aux nouveaux aménagements.

Si certaines critiques lui reprochent de bousculer les habitudes des gens, Bruno Marchand réplique que les villes n’ont plus le choix de se réinventer pour proposer des options de déplacement sobres en carbone.

Je veux livrer une ville qui est capable de s’adapter, de se réparer par rapport aux changements climatiques, explique-t-il. Ça prend du courage.

Limiter la hausse de taxes

À quelques mois du dépôt du budget municipal, la Ville de Québec doit cependant composer avec un certain ralentissement économique dans un contexte où l’inflation demeure élevée.

La baisse de l'activité immobilière et la chute des mises en chantier résidentielles, par exemple, auront des répercussions négatives sur les revenus municipaux.

Certains postes de dépense, comme le déneigement, sont par contre en forte augmentation.

Bruno Marchand ne cache pas qu’il sera difficile de plafonner la prochaine hausse des taxes municipales à 2,5 % comme l’an dernier.

Le contexte nous nuit terriblement, parce que l’inflation n’est pas à 2,5 % , déplore-t-il.

Aujourd’hui, je ne peux pas vous dire où on va arriver. On travaille à réduire la facture de taxes le plus possible, mais il va y avoir une hausse, c’est sûr.

La Ville prévient aussi qu’elle poursuivra l’indexation de certains tarifs, comme le coût des vignettes de stationnement sur rue.

Réussir le tramway

Le tramway devrait aussi retenir l’attention cet automne, avec le dépôt des propositions financières des consortiums qui souhaitent obtenir le contrat des infrastructures.

La date butoir, repoussée à deux reprises, est maintenant fixée au 2 novembre.

S’il répète l’importance de bâtir le tramway au juste prix , Bruno Marchand croit que Québec n’a pas les moyens de se priver du projet.

Ouvrir en mode plein écran Le tramway circulera sur le boulevard Laurier. Photo : Ville de Québec

Dans l’économie de demain, les entreprises vont choisir de s’établir dans des villes avec un faible bilan carbone.

Selon lui, il serait déjà difficile de défendre l’absence d’un réseau de transport structurant dans la Capitale-Nationale.

On nous demande : "Comment on se déplace chez vous?" Présentement, on est la seule des 10 plus grandes villes canadiennes qui fait des ballounes.

Lehouillier doit recadrer ses propos

Interpellé sur la sortie du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui remettait récemment en question la réalisation du tramway, Bruno Marchand dit croire qu’il nuancera bientôt ses déclarations

On s'est reparlé, précise le maire de Québec. Il m’a dit qu’il croyait au tramway et qu’il allait recadrer ses propos quand il en aurait l’occasion.

Après avoir été témoin durant des années du conflit qui a opposé son prédécesseur, Régis Labeaume, au maire de Lévis, Bruno Marchand estime que la région profite de voir les dirigeants de ses deux plus grandes villes parler d’une seule voix.