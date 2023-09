Centre Georges-Vézina : Michel Thiffault réclame plus de planification

Alors que vient de s’ouvrir l’appel de projets pour le Programme d'aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), le conseiller Michel Thiffault presse la Ville de Saguenay afin qu’elle tienne une plénière dédiée exclusivement au dossier du Centre Georges-Vézina (CGV).

Lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenue mardi, il a notamment invité les élus à s’entendre sur l’avenir de l’infrastructure, alors que deux visions s’opposent à l’heure actuelle.

Faut se planifier. On n’est pas planifié, c’est le dossier le plus important de la Ville, le Centre Georges-Vézina. J'aimerais qu'à la suite de notre plénière cette semaine ou dans les prochains jours, qu’il y ait une seule voix. Une seule vision. Peut-être pas décision, mais une seule vision. On s’en va où? , a martelé le président de la Commission des sports et du plein air.

Ouvrir en mode plein écran Michel Thiffault, lors de la séance du conseil municipal mardi. Photo : Radio-Canada

Des visions opposées

Rappelons que la mairesse Julie Dufour vise la construction d’un nouvel amphithéâtre d’ici cinq à sept ans, tout en optant pour des travaux mineurs afin d’assurer son entretien. Une vision que ne partage pas Michel Thiffault. Il souhaite plutôt la construction d'un complexe sportif d'ici deux à trois ans.

Certains conseillers de l’arrondissement de Chicoutimi optent, pour leur part, pour une réfection de l’actuel Centre Georges-Vézina qui serait évaluée à près 50 millions de dollars. Le projet proposé à l’arrondissement par la ministre régionale Andrée Laforest obtiendrait un maximum de 20 millions de dollars du PAFIRSPA . Il en coûterait donc entre 20 à 30 millions à la Ville de Saguenay.

Je ne peux pas croire que la Ville est en train de se baser sur un projet d'aréna pour dire que c’est son projet majeur. [...] Je pense qu’il y a d’autres propriétés qu’un aréna , a laissé tomber Carl Dufour, président de l'arrondissement de Jonquière.

Ouvrir en mode plein écran Une séance du conseil municipal avait lieu mardi à Jonquière. Photo : Radio-Canada

Kevin Armstrong écorche la ministre Laforest

Le sort du CGV n'a laissé personne indifférent autour de la table du conseil municipal.

Publicité

Je pense que ça va prendre une belle discussion publique. Nos citoyens le méritent. [...] Dans n’importe quelle ville normale, on se planifie et ensuite on dépose des éléments planifiés dans les programmes de subvention. On ne se chicane pas sur des programmes , a mentionné le président de la Commission de la sécurité publique, Kevin Armstrong.

Il en a profité pour décocher une flèche à l'endroit de la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.

La ministre des Affaires municipales aura réussi à diviser ce conseil. Toutes mes félicitations, Madame Laforest pour vos interventions. Si elle veut nous aider vraiment, je l’enjoint aux demandes que ce conseil a formulées au niveau du pacte fiscal [et sur le dossier] des redevances. Qu’elle mette son chapeau de ministre des Affaires municipales. [...] Celui de députée de Chicoutimi a été assez divisif , a Kevin Armstrong.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Commission de la sécurité publique, Kevin Armstrong. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal Claude Bouchard rapporte que le CGV n'est pas la priorité de ses concitoyens.

Publicité

Dans ma campagne électorale, malgré le fait que je sois un gars de hockey, on me parlait rarement de l'aréna. On me parlait plus de ce qu'ils vivaient dans leur secteur, des problématiques d'eau, l'asphalte, les téléphones cellulaires a témoigné celui qui a œuvré pendant 18 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Celui qui représente le district #2 se désole des désaccords persistants autour de la table du conseil municipal.

Comme citoyen de Saguenay, dans les dernières années, je trouvais toujours déplorable comment, en partie, vous passiez votre temps à vous chicaner. Comme citoyen de Saguenay, aujourd'hui, on a l'air de quoi? À chaque fois que les gens nous parlent de la Ville ou du conseil municipal, ils nous disent presque qu'on a l'air d'une gang de clown. Ils nous disent que les dossiers n'avancent pas parce qu'on passe notre temps à se chicaner , a affirmé celui qui en est à son premier mandat.

Pendant que les conseillers municipaux de Saguenay se lancent la balle quant aux projets à préconiser pour le programme de 300 millions de dollars, une dizaine de projets devraient être déposés ailleurs dans la région.

Les projets de piscine s'annoncent fort populaires, notamment à Roberval, Alma et dans l'arrondissement de Chicoutimi.