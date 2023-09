C’est la fin pour l’épicerie de quartier La Réserve et le Café La Réserve d’Arvida

L'épicerie de quartier La Réserve fermera ses portes le 10 septembre. La baisse d'achalandage, les augmentations des frais et l'avenir incertain figurent parmi les raisons qui justifient la fin pour ce commerce du boulevard Mellon à Arvida.

Son petit frère, le Café La Réserve, également situé au Carré Davis, a quant à lui accueilli ses derniers clients mardi.

La propriétaire des commerces explique qu'il s'agit de la seule option en ce moment. Celle qui a lancé l'épicerie de quartier écoresponsable il y a quatre ans mentionne que sa flamme entrepreneuriale a disparu.

J'aurais tellement aimé ne pas avoir à annoncer cela, ne pas avoir à écrire ces mots, que les choses soient comme notre si belle première année. Mais je ne peux plus me voiler les yeux, je dois affronter les choses telles qu'elles sont et y faire face. Avant-hier [dimanche], j'étais encore en train d'imaginer des plans et des solutions pour remonter la pente, mais peu importe ce que j'envisage, ça ne fonctionne pas. J'ai le sentiment d'avoir tout essayé et d'avoir fait tout ce que je pouvais , peut-on lire dans un texte publié sur un réseau social.

Le commerce spécialisé dans les produits en vrac est rapidement devenu populaire. Un peu moins de deux ans après son ouverture, La Réserve a déménagé dans un local lui permettant de tripler sa superficie. Le premier espace a été transformé en ce qui est devenu le Café La Réserve.

Il a été impossible de s'entretenir avec la propriétaires des commerces.

Ces fermetures s'ajoutent à celle de la succursale Tite Frette d’Arvida située à un jet de pierre de La Réserve. Le commerce spécialisé dans la vente de vin, bière et spiritueux a fermé ses portes le 4 septembre.