Des dirigeants religieux expriment leur soutien aux militants du camp Morgan à Winnipeg

Mardi, les représentants de quatre dénominations protestantes, l’Église évangélique luthérienne, l’Église unie, l’Église presbytérienne et l’Église anglicane du Canada ont visité le Camp Morgan, près de la décharge du chemin Brady, à Winnipeg.

Un groupe de militants y est installé depuis décembre dernier pour exhorter les dirigeants politiques du Manitoba à fouiller la décharge Prairie Green, au nord de la capitale manitobaine, à la recherche des restes d'au moins deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

L’objectif premier de cette visite est d’offrir notre solidarité et notre soutien , explique la modératrice de l’Église unie du Canada, Carmen Lansdowne. Le fait d’être là avec des membres de notre communauté de foi pour rencontrer les manifestants et entendre ce qu'ils ont à dire constitue une preuve tangible que leur cause nous tient à cœur.

Sur les quatre grandes confessions protestantes qui participent, nous sommes deux femmes autochtones. Il est donc évident que nous prenons cette question très au sérieux.

Un soutien financier espéré

La semaine dernière, Melissa Robinson, la cousine de Morgan Harris, une des victimes du tueur a série présumé dont le camp est baptisé en sa mémoire, avait déclaré espérer un soutien financier de la part des Églises. Nous leur avons dit d’apporter leur chéquier , avait-elle fait valoir.

Selon Carmen Lansdowne, la visite du camp Morgan vise à connaître les besoins des manifestants.

S'ils sont financiers, nous tenterons d’aider comme nous le pouvons , affirme-t-elle. Nous avons déjà fait don de deux cordes de bois, ce qui équivaut à une contribution initiale d’environ mille dollars. Et nous essayons de voir si nous pouvons en offrir davantage.

Ouvrir en mode plein écran Carmen Lansdowne, la modératrice de l’Église unie du Canada, affirme vouloir apporter son soutien aux militants autochtones qui réclament les fouilles du dépotoir Prairie Green. Photo : Radio-Canada

La modératrice de l’Église unie explique que son institution dispose de fonds pour des initiatives liées aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Elle espère pouvoir mettre les membres du camp en contact avec des personnes clés au sein de l’Église nationale.

Racisme systémique à l'œuvre

Les dirigeants religieux ont également l’intention d’envoyer un message aux politiciens du Manitoba alors que s’amorce la campagne électorale.

J'espère qu'ils prendront au sérieux le fait qu'ils ont des électeurs pour qui cette question préoccupe profondément et qu'ils se demanderont comment le racisme systémique se manifeste , précise Carmen Lansdowne.

Les Églises croient que si ces femmes n’étaient pas racisées, les recherches pour leurs corps seraient plus intenses. Je ne peux pas croire que si nous savions que quatre femmes non racisées avaient disparu, nous ne dépenserions pas jusqu'au dernier centime pour les retrouver , lance-t-elle.

Elle rappelle que des décharges au Canada ont déjà été fouillées par le passé pour retrouver des corps de personnes blanches.

Nous venons d'envoyer les forces armées pour aider à retrouver les corps des milliardaires qui se trouvaient dans le sous-marin d’exploration de l'épave du Titanic , ajoute-t-elle.

Elle critique aussi le gouvernement manitobain pour la création d’une plaque d'immatriculation spéciale avec une robe et une empreinte de main rouges.

Pour Mme Lansdowne, la province se présente comme une alliée, mais il ne s’agirait que d’apparences, soutient-elle. Ils sont prêts à mettre une robe rouge sur une plaque d'immatriculation, mais pas à regarder là où l'on sait qu'il y a des corps de femmes autochtones.

D’après Carmen Lansdowne, aucune discussion n’a encore eu lieu entre son institution et l'Église catholique romaine.

Toutefois, d’après la grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, un représentant de l’Église catholique était présent au camp Morgan pour être témoin de ce qui s’y déroule .

En plus des quatre dénominations protestantes, un représentant de l’Église mennonite du Manitoba, Michael Pahl, était présent. Lorsque nous nous unissons en tant qu'Églises, en tant que dénominations, en solidarité avec les peuples autochtones, cela fait partie de la raison d'être de cet appel à la réconciliation , fait-il valoir.

