Suivi de la migration automnale des oiseaux de la Gaspésie

L’Observatoire d’oiseaux de Rimouski (OOR) a repris au début du mois d’août ses opérations de baguage des oiseaux dans les stations de Forillon et de Coin-du-Banc.

Seulement au mois d’août, l’équipe de Forillon a bagué un peu plus de 3000 oiseaux. C’est tout de même une baisse comparativement au mois d’août de 2021 où près de 6000 oiseaux ont été identifiés.

D’après l’ornithologue, Francis Bordeleau-Martin, les conditions météorologiques ont compliqué et ont réduit le nombre d’observations cette année.

On a manqué beaucoup de journée à cause de la pluie et du vent, dit-il. Les conditions météorologiques vont aussi influencer les mouvements des oiseaux, donc la migration. Alors c’est possible que des oiseaux soient passés sur le site pendant qu’on n’était pas là.

On ne parle pas d’un déclin de ces espèces-là. C’est trop une courte période pour confirmer ces tendances-là. […] Ce n’est pas nécessairement alarmant.

Les données recueillies par le baguage des oiseaux sont complémentaires avec celles relevées de façon visuelle et auditive et permettent de mieux comprendre la migration des oiseaux identifiés.

Les stations de Forillon et de Coin-du-Banc permettent de recueillir des oiseaux qui se prennent dans des filets installés par l’équipe de la station de baguage pour peser, identifier et baguer les individus avant de les relâcher.

Les bagueurs en charge des bénévoles à l'œuvre à la station de Forillon Photo : Cloé Joly-Bonsant

Les captures nous permettent d’attraper des oiseaux qui sont difficiles à voir ou à entendre sur le site , explique Francis Bordeleau-Martin, bagueur en charge à la station de baguage Forillon et coordonnateur des opérations de baguage à l’ OOR .

La paruline obscure en vedette à Forillon

L’espèce capturée le plus abondamment à Forillon est la paruline obscure avec près de 750 individus bagués.

La paruline obscure a été l'espèce la plus remarqué à Forillon jusqu'à présent. Photo : Francis Bordeleau-Martin

C’est pas trop surprenant étant donné que c’est une espèce qui est assez dépendante de la tordeuse du bourgeon de l’épinette, dont l’épidémie à commencé en Gaspésie en 2020 et il y en avait encore cet été, alors on s’attendait à ces parulines , précise Francis Bordeleau-Martin.

L’équipe a eu la chance aussi de faire des rencontres inusitées. Elle a notamment pu détecter un gobemoucheron gris-bleu, une moucherolle à côtés olive en plus de capturer dans ses filets un bruant à joues marron, une première pour l’ OOR .

Le bruant à joues marron est un oiseau assez rare, certains sont prêts à se déplacer pour voir un oiseau comme ça. C’est inusité et assez particulier d’en attraper un dans nos filets , raconte le biologiste.

Un bruant à joues marron, un oiseau rare, s'est logé dans les filets de capture de la station de Forillon. Photo : Francis Bordeleau-Martin

De nombreuses hirondelles à front blanc en migration ont aussi pu être observées. C’était à plus de 3200 individus dénombrés en une matinée. C’est vraiment incroyable et je crois qu’un mouvement comme ça n’a jamais été détecté en Gaspésie , ajoute-t-il.

Des captures intéressantes à Coin-du-Banc

En plus de la station de Forillon, l’ OOR a une autre installation de l’autre côté de la baie, à Percé dans le secteur de Coin-du-Banc.

Plus de 1400 oiseaux ont été capturés lors de la deuxième moitié d’août, avec comme espèces majoritaires la grive à dos olive et la paruline flamboyante.

Une paruline flamboyante. Photo : Francis Bordeleau-Martin

L’équipe a aussi de la visite d’individus un peu plus rares dans ses filets comme celle d’un martin-pêcheur d’Amérique.

Le baguage pour la migration d’automne se termine le 20 septembre à la station de Coin-du-Banc. Celle de Forillon poursuit quant à elle ses activités jusqu’au 20 octobre.