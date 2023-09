Place à la musique de chambre au Festival Vibrances

Un concentré de musique de chambre est au programme au Festival Vibrances. Le public aura l’occasion de vivre une expérience intime et diversifiée à l’Église St. Andrew’s, dans le Vieux-Québec, du 5 au 9 septembre.

Les Escapades musicales de la cité, organisme spécialisé en diffusion de musique classique de petits ensembles, propose ce rendez-vous annuel depuis déjà sept ans. Lors des quatre soirées aux différentes thématiques, le public pourra s’asseoir autour des musiciens en performance, à quelques mètres d’eux à peine.

C’est un endroit où le public peut sentir la résonance des musiciens et on peut partager l’énergie ensemble , explique Blair Lofgren, violoncelliste, fondateur et directeur artistique du festival.

Bien que la musique classique ait une place intéressante à Québec, Blair Lofgren déplorait qu’il n’y ait pas de festival pour vivre intensément ce style. On a très rarement des rendez-vous [où on est] très proches des musiciens. La musique plus intime, avec moins de musiciens, c’est aussi un répertoire qui est moins souvent joué, et de l’entendre live, c’est autre chose.

Des airs plus connus résonneront dans la salle, dont Haydn, Dvorak, Debussy, Strauss et Ravel, pour ne nommer que ceux-là. Les spectateurs pourront également élargir leur palette de goût avec les compositions de Jurecka, Dohnanyi et Yoshimatsu.

En concert comme ça, le plus important, c’est que les musiciens donnent une certaine énergie à leurs œuvres, et le public a aussi la responsabilité d’avoir une écoute très attentive. Ça fait une combinaison merveilleuse! , résume le directeur artistique.

Ouvrir en mode plein écran Les concerts ont lieu à l’Église St. Andrew’s, dans le Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Un plaisir pour les musiciens aussi

Une dizaine de musiciens et de musiciennes d’ici et d’ailleurs participent à Vibrances. Notons notamment la présence de Drew Jurecka, violoniste et compositeur torontois, et de Simon Ducking, pianiste australien de renommée internationale. Ils partageront la scène avec, entre autres, Mary-Kathryn Stevens Toffin, alto soliste de l’Orchestre symphonique de Québec de 2018 à 2020 et de Mikhailo Babiak, cor solo de l'Orchestre symphonique de Québec.

La mission du festival, c’est de mettre en vedette nos grands solistes d’ici. Puis, avoir une vision de l’extérieur [des artistes invités], c’est toujours très nourrissant d’entendre d’autres façons de faire , commente M. Lofgren.

Je jouais à côté de Drew Jurecka, qui se spécialise dans le jazz, on répétait ensemble hier et j’étais sur un nuage! raconte Brett Molzan, violoniste et professeur invité à l’Université Laval depuis 2005. De voir comment cette chimie-là, avec les musiciens d’ici, ça fait quelque chose de vraiment magnifique.

Le Festival Vibrances se tient du 5 au 9 septembre, à l'Église St. Andrew’s à Québec. Les billets sont en vente sur le site web, mais également à la porte, avant les représentations.