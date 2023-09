Serge Simard et Jean-Marc Crevier mentent, selon la mairesse Julie Dufour

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, affirme que le conseiller municipal Jean-Marc Crevier et l’ancien ministre libéral Serge Simard mentent lorsqu’ils avancent qu’elle leur a demandé de ne pas se présenter à la mairie aux dernières élections municipales.

C'est ce qu'elle a déclaré mardi après-midi au micro de l'émission Place publique.

Faisant elle-même l’objet d’une plainte au directeur général des élections du Québec (DGEQ), elle songe à son tour à déposer des plaintes, sans toutefois en préciser les motifs.

[Ils mentent] clairement. Je n’ai jamais dit ces propos et je vous le dis, je suis vraiment en réflexion. Je pense que je vais y aller moi-même, porter des plaintes. Ça me fera un réel plaisir de répondre à tout le monde qui va me poser des questions qui sont d'une institution légale.

La mairesse de Saguenay répond aux nombreuses allégations portées contre elle.

Rappelons qu’une enquête d’Élections Québec a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’ancienne mairesse de Saguenay, Josée Néron. Elle reproche à Julie Dufour d’avoir enfreint la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités en offrant un poste au sein de la Ville au conseiller Jean-Marc Crevier s’il ne se présentait pas à la mairie. Il songeait alors à déposer sa candidature.

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier (Photo d'archives)

Serge Simard persiste et signe

L’ex-ministre libéral Serge Simard, qui a brigué la mairie de Saguenay en 2021, persiste et signe en affirmant que la mairesse Julie Dufour lui a aussi demandé de ne pas déposer sa candidature.

Je ne sais pas si c'était un objectif de Mme Dufour de rencontrer tout le monde, mais moi, j'ai été rencontré aussi. Elle m’a demandé d'aller chez elle. Je suis allé chez elle et puis on a parlé de choses et d'autres. Mais à un moment donné, on est arrivé au point qui l'intéressait, c'est-à-dire ma candidature à la mairie. Elle m’a dit : "Il ne faudrait pas que tu te présentes" pour des considérations futures , a commenté mardi l’ancien ministre à l’émission Place publique.

Serge Simard est l'ancien député de Dubuc. (Photo d'archives)

Il a toutefois avoué qu’il ignorait jusqu’à tout récemment qu'il était illégal d’inciter une personne à retirer sa candidature en échange d’un avantage.

Serge Simard allègue avoir été rencontré par Julie Dufour.

Je n'étais pas au courant de ça, moi. [...] Jamais, jamais, jamais je n’ai pensé que c'était illégal , a assuré Serge Simard.

Il envisage lui aussi de porter plainte.

C'est très possible. Je n’ai rien fait encore, mais c'est très possible. On va prendre une décision d'ici deux ou trois jours. [...] C'est très possible que je le fasse.

Plus tôt mardi, lors de la séance du conseil municipal, les conseillers Jean-Marc Crevier et Mireille Jean ont demandé à la mairesse de quitter le comité exécutif de la Ville de Saguenay le temps que le DGEQ fasse la lumière sur la plainte dont elle est l'objet.

Elle a répliqué qu'elle n'avait pas l'intention de se retirer.