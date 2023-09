Des communautés se préparent au retour des évacués de Yellowknife

Alors que l'ordre d'évacuation pour Yellowknife sera levé mercredi midi, des communautés traversées par l’unique route d’accès vers la capitale des Territoires du Nord-Ouest depuis l’Alberta se préparent à accueillir des Ténois par milliers, lors de leur trajet de retour à la maison.

Dans le nord de l’Alberta, la mairesse de High Level, Crystal McAteer, s’attend à ce que la majorité des Ténois qui ont évacué la capitale territoriale par la route vers le sud repassent par sa petite communauté sur leur chemin de retour. Celle-ci se situe à environ 270 kilomètres d'Enterprise, qui a été presque complètement détruite par les flammes.

Il pourrait y avoir un goulot d’étranglement, j’espérais qu’il y aurait une réintégration par étapes. On a averti nos commerçants que cela allait arriver, et qu'ils se préparent avec leurs biens et leurs services [...] pour aider les évacués.

Crystal McAteer leur conseille de s’arrêter à High Level, s’ils en ressentent le besoin, surtout s’ils voyagent avec des enfants ou des personnes âgées.

Nous avons du personnel merveilleux qui pourra vous donner du réconfort. C’est quand même un trajet de sept à huit heures jusqu’à Yellowknife, surtout si des bisons sont sur la route.

Ouvrir en mode plein écran Jane Groenewegen, résidente de Hay River, a quitté les Territoires du Nord-Ouest à cause des feux de forêt pour se réfugier dans son ranch albertain, où elle accueille d'autres évacués. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

Juste à l’extérieur de High Level, Jane Groenewegen lance un appel aux évacués qui ont besoin d’un endroit où s’arrêter pour passer la nuit. Elle-même évacuée des feux de forêt aux Territoires du Nord-Ouest, elle accueille ceux qui ont fui leur domicile depuis plusieurs semaines sur son terrain agricole.

Les premiers venaient de Fort Smith et de Hay River. [...] Ensuite, on a eu des gens de Yellowknife, certains seulement une nuit, qui s’en allaient vers le sud, d’autres qui sont restés. On s’attend à ce qu’ils reviennent en remontant vers le nord , indique-t-elle.

Nous avons des milliers d’hectares de terrain ici, on peut accueillir un nombre illimité de personnes.

Elle ajoute que huit chambres sont également disponibles dans sa maison. Prévenez-nous juste, si vous voulez venir.

On fait notre part comme on peut, tout le monde en fait tellement. Regardez ces pompiers, le sacrifice qu’ils font. Ce qu’on fait à côté, ce n’est rien du tout.

Malgré le fait que les hôtels de High Level soient pleins, Crystal McAteer estime que des chambres additionnelles pourraient également être libérées pour des aînés qui auraient besoin de se reposer. Elle indique être en discussion avec les hôtels de la communauté à cet effet.

Ouvrir en mode plein écran La station essence de Fort Providence s'attend à recevoir de nombreux ténois dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

Fermeture temporaire de la station d'essence à Fort Providence

Située à environ 300 km au sud-ouest de Yellowknife, la communauté de Fort Providence se prépare, elle aussi, à accueillir des milliers d’évacués.

Mardi, un camion de transport a toutefois endommagé des poteaux électriques de Fort Providence, alors qu’il livrait des stocks de nourriture à l’épicerie Northern Store, coupant ainsi l'électricité dans la communauté. L’incident a forcé la fermeture de la seule station d’essence sur les routes 1 et 3, Big River Service Centre, entre la frontière albertaine et Yellowknife, pendant plusieurs heures.

La gérante de la station-service, Linda Croft, a confirmé que l'électricité avait été rétablie juste après 17 h mardi.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Fort Providence s'attend à une circulation relativement fluide lors du retour des évacués à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Kate Kyle

Le maire Danny Beaulieu s’attend pour sa part à ce que la circulation soit plus fluide autour de Fort Providence cette semaine que lorsque les résidents de Yellowknife ont dû quitter la ville, à la mi-août.

Lors de l’évacuation, il témoigne que la file d’attente pour avoir de l’essence à Fort Providence s’étalait sur 15 km de long. Ça prenait deux heures à deux heures et demie pour aller à la pompe , indique-t-il.

[Cette fois-ci], les gens vont sans doute traverser la ville la journée, plutôt qu’à minuit. Les gens étaient paniqués, ils avaient peur pour leurs maisons qu’ils laissaient. Maintenant tout est terminé, aucune propriété n’a été endommagée à Yellowknife, Fort Smith ou Hay River, et on doit être reconnaissants de cela.

De nombreux évacués ont d’ailleurs trouvé refuge à Fort Providence depuis trois semaines. L’ambiance est chaleureuse et conviviale, témoigne le maire.

Avant, les gens de Yellowknife traversaient simplement. Maintenant, ils s’arrêtent, ils voient notre communauté, à quel point elle est accueillante et aidante.

La prochaine fois, peut-être s'arrêteront-ils pour dire bonjour, au lieu de juste passer.

Avec les informations de Kate Kyle