Agression sexuelle : les ex-joueurs des Tigres contestent la saisie de leur téléphone

Mardi matin, le procès des deux anciens joueurs des Tigres de Victoriaville a commencé avec l'audition des requêtes préliminaires. Les audiences du jour portaient sur la preuve recueillie dans les téléphones des suspects d’abord saisis sans mandat par les policiers, ce que conteste la défense, qui tente de la faire exclure du procès.

Les ex-coéquipiers, Nicolas Daigle et Massimo Siciliano, sont accusés d'avoir agressé sexuellement une jeune femme de 17 ans et d’avoir produit une vidéo à son insu. Ils auraient également échangé avec la présumée victime sur les réseaux sociaux, donc leur téléphone cellulaire est un élément d’enquête important pour les policiers.

Ouvrir en mode plein écran Nicolas Daigle et Massimo Siciliano lorsqu'ils étaient dans l'alignement des Tigres de Victoriaville. Photo : LHJMQ

Les événements remontent à juin 2021, et se seraient déroulés à l’hôtel Entourage sur-le-Lac de Lac-Beauport où l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) était hébergée pendant les séries éliminatoires de la Coupe du Président.

La nuit de l'agression alléguée, du 5 au 6 juin, les Tigres célébraient leur conquête de la coupe, qu'ils venaient de remporter au Centre Vidéotron.

Une vidéo aurait été produite par l’un d’eux pendant les événements. La vidéo aurait ensuite été montrée à d’autres pendant les célébrations avant qu’une amie de la présumée victime intervienne pour demander à Nicolas Daigle qu’il supprime la vidéo.

Il y a bien une ordonnance de non-publication sur tous les éléments qui pourraient permettre d’identifier la victime présumée.

Pourquoi saisir les téléphones?

Le premier témoin, le sergent Kevin Henri, était chef d’équipe à la Sûreté du Québec responsable de l’enquête. Il confirme que les cellulaires ont été saisis lors de l’arrestation des accusés avant d’avoir des mandats en main pour explorer le contenu. Le but était d’éviter la destruction de la preuve et la diffusion de potentielles vidéos.

2:14 L'agent de la SQ Pierre-Luc Morin a d'abord pris le téléphone de Massimo Siciliano avant de lui annoncer qu'il devait le saisir. Photo : Radio-Canada

Selon le premier témoin, c’est une façon fréquente de procéder dans des situations similaires. Dans ce cas-ci, les mandats sont obtenus la journée d’après et les téléphones ont été fouillés pour potentiellement retrouver la vidéo et les échanges des suspects avec la présumée victime.

Kevin Henri indique aussi que d’autres photos et vidéos étaient aussi potentiellement recherchées ainsi que d’autres mentions de la victime présumée, dans des conversations avec elle ou entre eux.

Entre le moment de la saisie et l’obtention des mandats, le témoin affirme que les téléphones étaient scellés dans des sacs Faraday qui coupent les ondes cellulaires pour empêcher aux suspects d’interférer avec les preuves à distance.

La défense a questionné le témoin sur les raisons pour lesquelles les téléphones ont été saisis ainsi, d’autant plus que les informations lui permettaient de croire que la seule vidéo dont l’existence avait été évoquée dans l’enquête aurait été supprimée la nuit même.

Les avocats de Nicolas Daigle et Massimo Siciliano ont aussi mis de l’avant le fait que les policiers avaient déjà eu accès au téléphone de la victime et donc potentiellement à ces échanges avec les suspects.

Comment ont été saisis les téléphones?

En plus du sergent-chef d’équipe, deux policiers qui avaient procédé à l’arrestation des suspects ont aussi été entendus. Ils ont pu se pencher sur la façon dont ils ont saisi les téléphones au moment de l’arrestation.

Le premier des deux agents appelés à témoigner, Pierre-Luc Morin, avait été désigné avec son coéquipier pour procéder à l’arrestation et à l’interrogation vidéo de Massimo Siciliano à Victoriaville.

Un extrait de l'interrogatoire vidéo a été montré par la Couronne. Les images montrent que l’agent Pierre-Luc Morin a d’abord confisqué le téléphone du suspect en sortant de la salle avant de revenir en l’informant que son appareil devait être saisi.

Le troisième témoin, Éric Boucher, était un des agents qui a arrêté et interrogé Nicolas Daigle. Le suspect n’a pas été en mesure de se rendre jusqu’au poste de la Sécurité du Québec à Québec par lui-même. Le policier et sa coéquipière auraient donc dû aller le chercher sur le chemin.

Son téléphone aurait été confisqué avant que le suspect entre dans le véhicule policier. Les policiers lui auraient ensuite annoncé qu’il ne pourrait plus y avoir accès.

Ils auraient tout de même permis à Nicolas Daigle de communiquer avec un membre du personnel des Flyers de Philadelphie avec qui le joueur de hockey devait avoir un entretien le lendemain concernant son possible repêchage dans la Ligue nationale de hockey.

La suite, cette semaine

D’autres témoins doivent encore être entendus dans cette requête d’exclusion de la preuve qui se poursuivra cette semaine.

La Cour du Québec a prévu 11 jours d'audience au mois d'octobre pour le procès des deux accusés qui se déroule devant le juge Thomas Jacques.

Me Pénélope Lemay Provencher et Me Michel Lebrun représentent Nicolas Daigle, tandis que Me Charles Levasseur est l'avocat de Massimo Siciliano.

Me Michel Bérubé et Me Laurence Brown du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) exposent la preuve de la poursuite.