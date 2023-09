Dave Parent et ses Titans ont un titre à défendre

Si reconstruire une équipe gagnante après un championnat nécessite un an ou deux, Dave Parent et les Titans de Limoilou n’ont visiblement pas eu le mémo.

Opposés aux Spartiates du Vieux-Montréal en lever de rideau de la saison 2023, samedi, les champions du dernier Bol d’Or ont entamé la défense de leur titre avec une victoire écrasante de 31-3.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef des Titans de Limoilou, Dave Parent Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Un bon début , selon leur entraîneur-chef, mais il reste beaucoup de choses à assimiler . Dave Parent a mis douze ans à atteindre le pinacle du football collégial québécois, gravissant les échelons un à un. Pas question d’attendre aussi longtemps pour un deuxième titre.

À Limoilou, on veut toujours jouer la dernière partie , décrit le sympathique pilote des Titans. On est un peu différent de l’an dernier. Le talent est là. Il reste juste de petites choses individuelles à peaufiner pour devenir une meilleure équipe.

Du mordant même sans Cloutier

Eux qui formaient de loin la meilleure défensive du circuit collégial division 1, l’an dernier, les Titans doivent remplacer le secondeur Justin Cloutier. Sacré joueur défensif par excellence en 2021 et 2022, ce dernier poursuit sa carrière chez le Rouge et Or, à une dizaine de kilomètres du terrain Gérard-Chiquette.

Ouvrir en mode plein écran Justin Cloutier (numéro 8) a rejoint son frère Étienne chez le Rouge et Or. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Qu’à cela ne tienne, le front défensif des Titans a prouvé contre les Spartiates qu’il avait encore du mordant. Victime de sept sacs du quart, le quart-arrière adverse Philip Orcel l’a appris à ses dépens.

D’année en année, c’est différent, mais on a un très bon club et les recrues s'intègrent bien , décrit le joueur de ligne défensive de 4e année Samuel Phoenix Déry.

Tous les jeunes de l’unité défensive ont vu du terrain lors du match d’ouverture, ajoute-t-il, sans accorder le moindre touché à l’adversaire. Ça vient prouver que tous nos joueurs sont prêts à jouer. Il n’y a plus de recrues maintenant.

Une offensive plus explosive

Si la défensive est plus rapide que l’an dernier , l’offensive est pour sa part plus explosive , estime le quart-arrière des Titans, Jérémy Ouellette.

On a une équipe plus jeune, mais très talentueuse. L’an dernier, on était plus méthodique offensivement , lance-t-il.

N’empêche, la progression sera à nouveau la clé chez les champions en titre du Bol d’Or. Avec la relégation des Faucons de Lévis et des Nordiques de Lionel-Groulx, la division 1 ne compte plus que huit équipes. Les matchs faciles seront rares et les Titans, estime Ouellette, ont une cible sur le dos .

C’est une nouvelle saison. On ne pense plus à la conquête de l’an dernier , conclut le quart-arrière. Les Titans affrontent les Cougars de Champlain-Lennoxville, samedi après-midi, à Charlesbourg.