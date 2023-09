Zone piétonne : pas dans ma cour, clament plusieurs commerçants de Rouyn-Noranda

La couturière Anne-Marie Cloutier a pignon sur rue à Rouyn-Noranda, en plein cœur du centre-ville, depuis six ans. Depuis trois ans, une partie du centre-ville est piétonnier, un concept qui nuit selon elle aux activités de son entreprise en été.

Le centre-ville est plutôt mort durant ces deux mois, juge-t-elle. Les clients se déplacent beaucoup moins, surtout que j’ai des clientes à mobilité réduite.

La couturière Anne-Marie Cloutier est opposée à la zone piétonne de Rouyn-Noranda.

Des boutiques de la rue Perreault Est affichent déjà leurs couleurs. Comme le commerce d’Anne-Marie Cloutier, elles arborent des affiches pour exprimer leur opposition au centre-ville piétonnier.

Parmi les opposants, Line Goyette et Chantal St-Pierre, copropriétaires de la boutique Tricot et Artisanats Cé-Laur Inc, qui avancent que la zone piétonne fait le bonheur de restaurateurs, mais qu'elle crée du mécontentement chez plusieurs autres commerçants.

Line Goyette et Chantal St-Pierre, copropriétaires de la boutique Tricot et Artisanats Cé-Laur Inc

C’est un fiasco, cette année, avance Mme St-Pierre. Nous avons beaucoup de difficultés à faire venir les gens, qui nous disent en été qu'ils reviendront à l’automne [...] Du point de vue des activités, il n’y a rien qui se passe durant le jour. Je comprends que ça se passe en soirée, je comprends les restaurants, mais ils ne sont pas seuls au monde.

Sensibles à cet enjeu, les trois femmes et d’autres commerçants ont entrepris de sonder leurs clients par écrit afin de savoir s’ils approuvent ou désapprouvent le concept.

Chantal St-Pierre récolte des signatures depuis trois semaines et estime que la majorité de sa clientèle s'oppose à la zone piétonne.

Une réduction des profits

De l’autre côté de la rue, la propriétaire de la Friperie du Cuivre, Jacinthe St-Arnault, soutient que la zone piétonne réduit ses profits, un constat partagé par les commerçants rencontrés qui s’opposent à celle-ci.

J'ai beaucoup de commentaires comme quoi les personnes âgées ont de la difficulté à se déplacer, ce qui fait en sorte qu’ils ne viennent pas durant la saison piétonnière , défend-elle.

Jacinthe St-Arnault modifie les heures d'ouverture de la Friperie du cuivre en raison de la zone piétonne.

Instaurée pour une période de trois ans, la zone piétonne interdit durant l'été la circulation automobile sur certains tronçons de l’avenue Principale et de la rue Perreault.

L'année 2023 est la dernière de ce projet, mais la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Rouyn-Noranda espère renouveler le concept pour trois autres années.

Le premier été, vu que c’était nouveau, les gens venaient vraiment voir sur la rue ce qui se passait. Il y avait plus d’animation, aussi , renchérit Anne-Marie Cloutier, qui estime que le concept s'essouffle.

La propriétaire de la Friperie du cuivre estime que la zone piétonne nuit à son commerce.

Rencontre extraordinaire

La décision d’instaurer une zone piétonne a été prise par la Ville de Rouyn-Noranda, de concert avec la SDC Centre-ville. L’organisation a convoqué une assemblée générale extraordinaire mardi soir afin de discuter du quartier centre piétonnier.

Les commerçants rencontrés déplorent d’avoir été informés à la dernière minute et soutiennent que la lettre d’invitation n’a pas été transmise à tous les membres de la SDC du centre-ville.

Au téléphone, la présidente de l’organisation, Gabrielle-Ann Leduc, a décliné notre demande d’entretien. Elle refuse de s’adresser aux médias avant la tenue de l’assemblée.

On se pose encore la question, car l’invitation ne le précise pas, mais on espère avoir la chance de voter ce soir , enchaîne Anne-Marie Cloutier.

J’espère qu’elle durera des années

Charles Gabrysz, actionnaire du restaurant Pizzé et du Polonais Cocktail Bar

À une centaine de mètres de la rue Perreault, sur l’avenue Principale, Charles Gabrysz, actionnaire du restaurant Pizzé et du Polonais Cocktail Bar, qualifie quant à lui la zone piétonne d’ extraordinaire .

Outre les attraits pour les citoyens, il confie que le projet profite aux activités de son entreprise. Ça attire beaucoup de gens. La terrasse est beaucoup plus grande, plus accueillante. Pour nous, c’est intéressant, car nous pouvons recevoir plus de clients , explique-t-il.

J’espère que la rue piétonnière durera des années , complète M. Gabrysz.

La zone piétonne permet au restaurant Pizzé d'agrandir sa terrasse et de recevoir plus de clients.

Un concept à revoir?

Line Goyette et Chantal St-Pierre croient que la zone piétonne contribue à diminuer l’engouement que suscitait selon elles la vente-trottoir il y a encore quelques années. Elles préféreraient que le centre piétonnier s’échelonne sur une période de deux ou de trois semaines, sans plus.

À l’heure du dîner, les personnes qui veulent venir sont limitées dans le temps, pense Line Goyette. Le soir, nous ne sommes pas ouverts. Nous perdons une partie de notre clientèle qui vient régulièrement ainsi que la clientèle plus âgée qui a des problèmes physiques.

Comme Mme Goyette, Chantal St-Pierre croit que la zone piétonne suscite peu d’achalandage, le secteur étant selon elle désert durant la semaine.

Contrairement à l’avenue Principale, connue pour ses restaurants et boîtes de nuit, Anne-Marie Cloutier prétend que la zone piétonne ne cadre pas avec l’identité de la rue Perreault, qui regroupe plusieurs commerces de services.