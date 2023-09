Fin de l’audience disciplinaire de Tyler Shandro, la décision pourrait prendre 90 jours

L'audience disciplinaire de l'ex-ministre Tyler Shandro devant le Barreau de l'Alberta a pris fin mardi matin. Cette audience, qui a commencé en janvier, a pour but de déterminer si l'ancien député et avocat a enfreint le Code de déontologie de la profession d'avocat lorsqu'il était ministre de la Santé entre 2019 et 2021.

Lors de son plaidoyer, Ken McEwan, l'avocat qui représente le Barreau de l'Alberta, n'a montré aucune indulgence à l'égard de Tyler Shandro. Ken McEwan croit que l'ex-ministre n’a pas respecté le Code de déontologie du Barreau et qu’il mérite des sanctions pour chacune des trois plaintes déposées contre lui.

Tyler Sandro semble avoir usé de son rôle de ministre de la Santé pour obtenir des numéros de téléphone privés , dit l’avocat du Barreau en parlant de la seconde plainte qui mentionne que l’ancien ministre a appelé deux médecins sur leurs numéros personnels respectifs en dehors des heures du travail.

Selon Ken McEwan, l’ancien politicien a abusé de sa fonction de ministre, a tenté d'intimider les médecins nommés dans les plaintes et a essayé d'empêcher la bonne tenue du débat public.

En tant que membre de la profession, Tyler Shandro aurait dû prendre en considération l'importance des droits individuels comme celui à la vie privée, se conformer à la législation qui les protège et la faire respecter , poursuit Ken McEwan.

Ce dernier rejette aussi l’idée que Tyler Shandro a contacté les médecins en raison de son rôle de ministre, car ses actions décrites dans les plaintes dépassent le cadre de ses fonctions politiques .

L’avocat de Tyler Shandro rejette la compétence du Barreau

Grant Stapon, l'avocat de Tyler Shandro, a pour sa part affirmé que le Barreau n'a pas la compétence de se prononcer et de sanctionner son client puisque les actions de l'ancien ministre ont eu lieu dans la sphère privée, alors qu'il était politicien.

Ces plaintes ne sont que des efforts pour attaquer les activités politiques de Tyler Shandro , dit son avocat qui a également remis en cause la crédibilité des médecins nommés dans la plainte. Il ajoute que contacter les médecins sur leurs téléphones personnels n’était pas un effort d’intimidation [et que Tyler Shandro] voulait simplement faire son travail de politicien .

Grant Stapon explique également que les cas décrits dans les plaintes n’ont pas de lien avec l'exercice du droit. Il ne s'agit pas de détournement de fonds, ni d'ingérence dans l'administration de la justice, ni de fausse déclaration intentionnelle aux clients, ni de fraude, ni de vol, ni d'extorsion directe, ni de malhonnêteté, ni de tromperie, ni d'abus de confiance; il n'y a pas de préjudice à mon sens.

Une décision devrait être rendue dans les 90 jours, indique l'administration du Barreau.