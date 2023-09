Les partis font leurs premières promesses à l’aube de la campagne électorale manitobaine

Le Parti progressiste-conservateur et le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) ont annoncé et rappelé plusieurs de leurs promesses clés en cette première journée de campagne électorale, devant les médias. Les libéraux ont, quant à eux, réagi au déclenchement des élections.

Si elle est réélue, Heather Stefanson s’engage à réduire les impôts sur le revenu au cours des quatre prochaines années, en plus de promettre l’atteinte de l’équilibre budgétaire d’ici 2025.

La baisse de taxes proposée par son parti représente un allégement de 10,8 % à 5,4 % sur quatre ans pour la tranche d’imposition la plus basse, précise-t-elle. Ces changements feront également du Manitoba un endroit plus compétitif et attireront davantage d'entreprises et de travailleurs.

Elle réitère de plus son engagement envers la suppression de la taxe carbone. D‘après Heather Stefanson, son parti aurait reçu un avis légal en faveur de leur position, sans donner plus de détails.

Ouvrir en mode plein écran Le parti de Heather Stefanson s'est exprimé sur la question de l'inflation, mardi, en rappelant notamment l'intention de son parti de supprimer la taxe fédérale sur le carbone au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

En 2021, le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Pallister avait perdu une bataille judiciaire contre le plan de tarification carbone du gouvernement fédéral. La province avait alors abandonné son propre plan de tarification.

L'hydroélectricité du Manitoba est l'énergie la plus propre et la plus verte au pays , a soutenu mardi Heather Stefanson.

En effet, 97 % de la production énergétique du Manitoba est hydroélectrique, d’après la Régie de l’énergie du Canada.

Cependant, en matière de consommation, 44 % de la demande pour utilisation finale est comblée par des produits pétroliers raffinés, tandis que le gaz naturel répond à 29 % de la demande au Manitoba.

Lors de la période de questions, un journaliste a interpellé la première ministre sortante pour lui demander d’où venait d’après elle le gaz naturel consommé dans la province, une interrogation qui a visiblement fait hésiter la politicienne.

Je ne sais pas où vous voulez en venir. [...] Nous produisons 97 % d'énergie verte propre. Comment pensez-vous que certaines régions du Manitoba chaufferont leurs maisons cet hiver? Une partie doit provenir du gaz naturel , a rétorqué Heather Stefanson, précisant ainsi que la proposition d'élimination de la taxe s'appuie sur le principe de la production énergétique de la province, et non de sa consommation.

En juillet, le parti progressiste-conservation avait publié sa stratégie provinciale relative à l’énergie. Mardi, sur la question de la réduction de la consommation d’énergies fossiles, Mme Stefanson y a fait référence, sans plus de précisions.

Elle n’a pas non plus indiqué combien coûterait la mise en exécution des promesses annoncées au cours de cette première journée de campagne. Tous les coûts des annonces seront précisés à la fin de chaque semaine au cours de la période d’élections, promet-elle.

Le NPD réitère ses engagements en santé

Pour sa part, le NPD s’est adressé aux médias en début d’après-midi pour réitérer ses principaux engagements en matière de santé.

Le chef du parti, Wab Kinew, a rappelé sa promesse de construire ou de rouvrir les salles d’urgence de plusieurs hôpitaux et d’engager plus de personnel en santé.

Il a également répété son désir de geler les tarifs d’électricité de Hydro-Manitoba, et de suspendre temporairement la taxe sur l’essence.

Le chef néo-démocrate a également réagi à certaines annonces du Parti progressiste-conservateur.

Il remet notamment en question le moment choisi pour proposer une baisse de taxe et l’élimination de la taxe carbone. Pour tout ce que les progressistes-conservateurs auraient pu faire de bien, ils auraient déjà dû agir , argue-t-il.

Wab Kinew n’a toutefois pas répondu à la question d’un journaliste sur sa position par rapport à l’élimination de la taxe carbone. Il a répété plusieurs fois qu’il s’agissait à ses yeux d’une promesse désespérée, mais qu’il demeurait ouvert si une proposition solide était mise sur la table.

Les libéraux désirent se démarquer

Le Parti libéral présentera officiellement sa plateforme électorale mercredi.

Le chef du parti, Dougald Lamont, a tout de même répondu aux questions des médias devant le Palais législatif du Manitoba, mardi après-midi.

Ouvrir en mode plein écran Le chef libéral, Dougald Lamont, présentera la plateforme de son parti mercredi. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

Pour nous, il s’agit de comparer le NPD et le Parti progressiste-conservateur et une fois que vous verrez notre plateforme, vous verrez que nous sommes les seuls à agir et que le Parti progressiste-conservateur et le NPD sont souvent exactement les mêmes , soutient-il.

Dougald Lamont a justement critiqué l’annonce de Heather Stefanson quant à l’élimination de la taxe carbone.

Le fait qu’elle lance sa campagne en disant qu’elle va ignorer la Cour suprême et la loi en dit long sur la première ministre , croit-il. Le fait qu’elle ait obtenu un avis juridique est complètement ridicule. C'est une stratégie de campagne.

D’après Dougald Lamont, le parti a à l’heure actuelle choisi 47 candidats, soit dix de moins que le nombre de circonscriptions provinciales.

C’est toujours un défi, pour n’importe quel parti, d’obtenir 57 candidats , argue-t-il. Une part de cela, c’est que nous ne laissons pas n’importe qui se présenter .

Il affirme que son parti travaille à l’heure actuelle à fortifier ses rangs et se félicite de la qualité des candidats actuels.

En raison d’intentions de vote vraisemblablement divisées, le prochain gouvernement ne sera pas majoritaire, estime M. Lamont. Il est temps de prendre au sérieux les libéraux , encourage-t-il.

Avec des informations de Bartley Kives