Lorsque la canicule s’est fait sentir lundi, une équipe de paramédicaux s’est rendue d’urgence dans une pharmacie du Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Un homme de 79 ans y présentait des symptômes similaires à ceux d'un épuisement lié à la chaleur.

Dans le doute, les paramédicaux l’ont transporté à l’Hôpital Notre-Dame, à proximité.

On ne prend pas de risque [...] Monsieur avait besoin de soins, il sera transporté pour évaluation complète , explique sur place Jean-Benoît Gince, superviseur aux interventions chez Urgences-santé.

Jean-Benoît Gince, superviseur aux interventions chez Urgences-santé Photo : Radio-Canada

Au centre de gestion des opérations (CGO) d'Urgences-santé, on sait que la canicule prévue cette semaine va apporter son lot d’ajustements auprès des 1700 employés.

Depuis hier, on a changé nos plans à l’intérieur de l’organisation afin de s’assurer d’avoir le personnel sur la route et de prendre soin de ses membres parce que ce sont des journées chaudes , précise Stéphane Smith, directeur adjoint à la gestion des effectifs et porte-parole chez Urgences-santé.

On peut passer d’une moyenne de 1000 appels par jour à 1200, 1300, 1400 appels en 24 heures , fait remarquer ce dernier.

Stéphane Smith, directeur adjoint à la gestion des effectifs et porte-parole chez Urgences-santé Photo : Radio-Canada

Lors de la canicule meurtrière de 2010, la Direction régionale de santé publique de Montréal avait recommandé notamment l’aménagement de diverses mesures, dont l’ajout de ressources ambulancières et l’allègement des programmes de remise en service pour augmenter le niveau d’intervention et de service requis .

Comme le précise le directeur adjoint à la gestion des effectifs chez Urgences-santé, ce qu’on voit les dernières années, c’est que, plus le nombre de jours de chaleur extrême augmente, plus le nombre d’interventions va augmenter, que ce soit pour les personnes âgées [...] des gens aussi qui font des sports à l’extérieur qui auront des coups de chaleur, sans oublier nos jeunes qui sont à l'école aujourd’hui et vont aller dans la cour d’école .

Le répartiteur médical d'urgence, Robert Giroux, au centre de gestion des opérations d'Urgences-santé Photo : Radio-Canada / pascal robidas

Au cœur du CGO , le répartiteur médical d’expérience, Robert Giroux, devra s’assurer de redéployer les ambulances sur le territoire de Montréal et de Laval afin d’optimiser les temps de réponse.

Plus la semaine va avancer, plus on va avoir de cas de déshydratation, de coups de chaleur, de fatigue extrême et de difficultés respiratoires, affirme-t-il. Ça va augmenter le nombre d’appels, on va courir après les véhicules.

On compte autour de 200 000 transports ambulanciers par année à Montréal et Laval.

Le CGO a été inauguré en 2018 afin notamment d’identifier tout événement ayant le potentiel d’affecter la capacité d’Urgences-santé à réaliser sa mission.