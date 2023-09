Un conseil scolaire coupe les ponts avec un camp de vacances chrétien

Le conseil scolaire de Cowichan Valley a annoncé qu'il cessera d’envoyer des élèves au camp d’été chrétien Qwanoes, à Crofton, sur l'île de Vancouver. La décision survient après qu'un adolescent a dénoncé un contrat que le camp fait signer à son personnel, qui interdit les « comportements homosexuels » et les qualifie de « péchés sexuels ».

Il s’agit du troisième conseil scolaire à prendre cette décision, après ceux de Nanaimo-Ladysmith et de Sooke.

Ce contrat va à l'encontre des valeurs du District scolaire et est contraire à la politique 25 de notre Conseil de l'éducation (Identité, appartenance et connexion), qui appelle à une communauté exempte de discrimination et de marginalisation , a déclaré le conseil scolaire de Cowichan Valley dans un courriel.

Toutes les écoles publiques de Colombie-Britannique sont tenues de respecter la politique de la province en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre dans les écoles, qui vise à réduire la discrimination et les préjudices subis par les élèves de la communauté LGBTQ .

Des milliers d'enfants participent chaque année au camp Qwanoes, dans le cadre d’excursions scolaires.

S’abstenir de péchés sexuels

Ryland Racicot, 16 ans, a signalé le contrat au média local The Discourse en avril dernier.

Il a aussi expliqué à CBC /Radio-Canada qu'il a fréquenté le camp Qwanoes pendant cinq ans et qu'il était ravi qu'on lui offre, au printemps dernier, un poste dans le programme de leadership du camp.

Or, il a été choqué et déçu lorsqu'il a lu le contrat qu'on lui a demandé de signer avant de commencer.

C'était horrible. J'ai été élevé selon certaines valeurs et, dès que j'ai lu ce contrat, j'ai su que ce n'était pas la bonne chose à faire.

Les normes qui s’appliquent au personnel du camp, que CBC /Radio-Canada a obtenues, stipulent que le personnel doit s'abstenir de pratiques condamnées par Dieu dans la Bible , notamment les péchés sexuels comme les relations sexuelles avant le mariage, l'adultère, le comportement homosexuel et le visionnage de pornographie .

Même s'il souhaitait depuis longtemps travailler au sein du camp, Ryland Racicot a décliné l’offre d’emploi.

Sa mère, Sylvia Webb, et lui affirment qu'ils sont anglicans pratiquants et que la condamnation de l'homosexualité ne fait pas partie de leurs valeurs familiales.

Une question de « liberté de religion »

Dans un courriel, le directeur du camp Qwanoes, Scott Bailey, a affirmé que cet été, le camp s'attendait à accueillir 4100 enfants et jeunes pour des camps d'été et des programmes de leadership.

Le camp ne cache pas ses origines chrétiennes, a-t-il aussi indiqué, mais il n'inclut aucun contenu ou programme religieux lorsque des groupes d'écoles publiques y participent.

Exiger du personnel qu'il indique son soutien et son accord avec nos croyances chrétiennes comme condition d'emploi est autorisé et protégé au Canada , a expliqué Scott Bailey. La liberté de religion est un élément important de la société canadienne.

Le camp Qwanoes accueille tous les campeurs, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances , a ajouté Scott Bailey, soulignant qu’au cours de ses 34 années de travail, il n'y a jamais eu de plaintes ou d'incidents liés aux personnes LGBTQ .

Toutefois, Ryland Racicot et sa mère affirment avoir entendu parlé d'anciens campeurs à qui on a demandé de ne pas revenir après qu'ils eurent révélé leur sexualité.

Tous deux se réjouissent de la décision des trois conseils scolaires, compte tenu du soutien des écoles et de leurs politiques en faveur des droits des personnes LGBTQ .

Nous sommes heureux d'apprendre de telles nouvelles, car nous avons l'impression d'être à l'origine d'un changement , a affirmé Sylvia Webb.

D'après les informations de Maryse Zeidler