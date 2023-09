Signature d’une entente de collaboration entre Pikogan et Agnico Eagle

La Première Nation Abitibiwinni de Pikogan et Agnico Eagle ont conclu une entente de collaboration.

Cette nouvelle entente vise le complexe minier LaRonde de Preissac, situé sur le territoire traditionnel Abitibiwinni Aki. Il s’agit de la deuxième entente de partenariat entre les deux parties, alors qu’une première avait été ratifiée en 2020 pour la Mine Canadian Malartic.

Un comité formé de représentants de la Première Nation Abitibiwinni et du complexe minier LaRonde sera bientôt mis sur pied pour assurer la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs fixés dans cette entente qui couvre une période s'étalant sur près de 20 ans, jusqu’en 2041. Chacune des parties aura aussi un coordonnateur.

Avec la Première Nation Abitibiwinni, on a décidé de couvrir quatre volets. Le premier volet, c’est la formation et l’emploi, pour donner l’accès aux emplois à des gens de Pikogan. Ensuite, il y a un volet qui va couvrir la protection de l'environnement. Il y a aussi un volet sur les occasions d’affaires et un dernier volet financier. Je ne peux pas aller dans les détails, mais c’est un volet financier qui va favoriser le développement de la communauté et les projets structurants , explique Daniel Paré, vice-président Québec d’Agnico Eagle.

Ouvrir en mode plein écran Vue aérienne du site de la mine LaRonde, d'Agnico Eagle (Photo d'archives) Photo : SITE : Agnico Eagle Limited

Il s’agit d’une quatrième entente de collaboration pour le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni avec des entreprises qui exploitent des ressources naturelles sur son territoire.

Ces ententes sont très importantes pour le développement de la communauté, selon la cheffe Monik Kistabish.