La dernière fiesta de Victor Masson, tué au Mexique : le fil des événements

Le soir de sa mort, Victor Masson avait décidé de faire la fête avec un groupe de Mexicains totalement inconnus, croisés en pleine rue. Deux heures plus tard, cette rencontre fortuite aura finalement coûté la vie à ce touriste québécois, tué par balles.

Retour sur les éléments clés de cette dernière soirée tragique.

Le 14 mai dernier, alors que sa conjointe d’origine mexicaine était sortie avec des cousins pour la soirée, Victor Masson a décidé de se rendre seul, à l’extérieur de son hôtel, dans les rues de Puerto Escondido.

Selon la preuve présentée en cour, le conseiller financier de 27 ans a abordé deux hommes et deux femmes dans la rue, vers 23 h 30, en leur disant : Fiesta? . Les employés d’hôtels qui faisaient la fête l’ont alors invité à les suivre au resto-bar El Belicon.

Les témoignages recueillis par la police indiquent que Victor Masson était déjà un peu ivre à son arrivée dans l’établissement. Le groupe a commandé de la bière et de la vodka à deux reprises. Le Canadien a ensuite demandé la facture qui s’élevait à 710 pesos, soit environ 57 dollars canadiens. Comme il n’avait apparemment que 120 pesos en poche, le Saguenéen a voulu payer avec une carte bancaire. Or, le terminal du bar était en panne. Victor a tenté en vain de retirer de l’argent au guichet automatique situé dans le commerce d’en face, alors c’est une des femmes qui a finalement acquitté la facture.

L’enquête précise que vers une heure du matin, les quatre Mexicains et le touriste ont quitté l’établissement. Les individus se sont dirigés vers leurs motos respectives alors que Victor Masson est retourné au guichet automatique. Pendant ce temps, les femmes seraient entrées dans sa voiture. Le Canadien serait ressorti, argent en mains, et aurait remis des billets à la Mexicaine qui avait payé les consommations.

Les individus sont repartis sur leurs motos vers 1 h 33. Deux femmes ont pris place sur la moto de Mario Omar S. L., le présumé meurtrier.

À bord de sa voiture de location, Victor Masson les a pris en chasse. À 1 h 36, une caméra de surveillance a capté des images de la moto de Mario Omar S. L., suivie de la voiture de Victor Masson dont les phares étaient éteints.

Le Canadien a appelé au service d’urgence 911 deux minutes plus tard. Le rapport d’incident indique qu’il a demandé l’aide de la police parce que deux hommes et deux femmes avaient volé son argent .

Un témoin oculaire, aujourd’hui assassiné, a rapporté que Victor Masson a été tué vers 1 h 45 sur la rue Emiliano Zapata à Puerto Escondido. Sergio Ruiz Luengas marchait dans la rue lorsque la moto est passée à côté de lui. Le conducteur, Mario Omar S. L., se serait garé devant son appartement. Avec sa voiture, Victor Masson aurait ensuite renversé la moto où se trouvait encore l’une des deux Mexicaines.

Le présumé meurtrier aurait d’abord riposté en lançant une pierre sur la voiture du Canadien. Victor Masson aurait poursuivi sa route. Mario Omar S. L. aurait alors sorti un fusil et tiré deux projectiles en sa direction. Puis, question de brouiller les pistes, il aurait poussé son corps inerte sur le siège passager et déplacé la voiture qui se trouvait devant chez lui.

L’autre Mexicain qui se trouvait au bar avec eux un peu plus tôt avait apparemment quitté le groupe pour se rendre chez lui. Il aurait reçu un appel de Mario Omar S. L. vers 2 h 05. Le présumé meurtrier lui aurait mentionné que Victor était allé trop loin, qu’il les avait suivis et qu’il avait renversé sa moto et son amie. Il aurait donc avoué lui avoir tiré dessus puis s’en être débarrassé. Cet homme considéré comme un témoin important dans l’affaire manque à l’appel depuis un mois.

Ce que révèlent les experts

Les enquêteurs, les experts en scène de crime, les experts en balistique et en analyse médico-légale indiquent que le cadavre de Victor Masson comportait une blessure apparente d’un projectile en haut du dos, à gauche. La balle, tirée de l’arrière de la voiture, a provoqué une hémorragie interne mortelle.

Un autre projectile a été retrouvé dans la porte arrière droite du véhicule. Les experts ont établi que ces deux balles provenaient de la même arme automatique, soit un calibre .380.

Des tests effectués ont démontré qu’il n’y avait aucun résidu de tir provenant de la déflagration de la poudre d’une arme à feu sur les vêtements de la victime. Le tir mortel aurait donc été effectué à plus d’un mètre de distance.

D’autres tests ont aussi révélé que Victor Masson était intoxiqué au moment du décès. La présence d’alcool et de benzodiazépines, un médicament psychotrope anxiolytique, ont été détectés dans son urine.

Des expertises terrain ont été effectuées sur deux scènes de crime, soit sur la rue Mar del Norte où Victor Masson a été retrouvé sans vie dans sa voiture, mais aussi sur la rue Emiliano Zapata où des fragments de verre et de pierre ont été récupérés.

Ce que dit la défense

Mario Omar S. L., qui a été accusé du meurtre de Victor Masson, pourrait écoper entre 12 et 25 ans de prison s’il est reconnu coupable. Il clame son innocence.

Ouvrir en mode plein écran Le procureur général de l'état d'Oaxaca a publié sur Twitter une photo du présumé meurtrier de Victor Masson. Photo : Twitter/Autorités de l'état d'Oaxaca

Lorsque les éléments de preuve recueillis par le ministère public ont été présentés lors des premières audiences, ses avocats ont fait valoir différents arguments.

La défense affirme qu’il n'existe aucun élément technique qui certifie que la scène de crime a eu lieu sur la rue Emiliano Zapata, puisque le périmètre n’a pas été bouclé et que la zone a été contaminée avant que les enquêteurs se rendent sur place.

Ils remettent aussi en cause le témoignage de l’homme qui aurait recueilli les aveux du présumé meurtrier, la nuit où Victor Masson a été assassiné, puisqu’il n’a pas été témoin directement des événements.

Les avocats de Mario Omar S. L. soutiennent aussi que la victime aurait provoqué le crime en renversant la moto et la femme. Ils considèrent que sa voiture était une arme.

Des enjeux de sécurité

Depuis la mort de Victor Masson, sa famille dit craindre pour sa sécurité.

Des informations transmises indiquent que ce crime, ainsi que l’assassinat du témoin principal dans cette affaire, seraient reliés à un cartel mexicain. Un autre témoin a disparu et l’avocate qui représentait la famille a quitté le dossier par peur de représailles.

Depuis, les proches ont requis les services d’un autre avocat.

Le palais de justice a pour sa part demandé des effectifs supplémentaires à la police pour assurer la sécurité du personnel et des personnes présentes lors des audiences de Mario Omar S. L. devant le Tribunal.