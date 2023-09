Le Grand Sudbury limite la vitesse dans certaines zones résidentielles

Les limites de vitesse dans des zones désignées du Grand Sudbury, une par quartier, sont réduites à 40 km/h, à l'exception des zones scolaires où la limite est réduite à 30 km/h, dans le cadre d'un projet pilote.

L'objectif est d'améliorer la sécurité dans ces zones, explique Ryan Purdy, directeur intérimaire du soutien au transport et à l'innovation pour la Ville du Grand Sudbury.

En automne, l'an dernier, nous avons donc lancé le projet pilote avec un emplacement dans le Nouveau Sudbury. Cette année, [le budget de la Ville] nous a permis d'avoir un emplacement dans chaque quartier , indique Ryan Purdy.

Nous sommes en train d'installer les panneaux dans chaque zone où nous prévoyons mener le projet pilote.

Les résultats du projet, à ses débuts, sont plutôt mitigés.

Sur certaines rues, nous avons constaté une réduction de la vitesse; sur d'autres, ce n'est pas le cas , confie M. Purdy.

Ryan Purdy affirme que l'efficacité du projet pilote sera analysée attentivement. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le projet pilote devrait se poursuivre jusqu'au troisième trimestre de 2024 et, à ce moment-là, un rapport sera présenté au comité des opérations.

Le conseil municipal utilisera les données du rapport pour déterminer si le programme de limitation de vitesse de la porte d'entrée a été un succès et qu’il s'étendra à d'autres secteurs de la ville.

Un projet bien accueilli par une résidente

Amy Elizabeth habite le coin de Barrydowne et Westmount, à Sudbury. Elle espère que le projet pilote aidera les gens à ralentir.

Je vois constamment des gens conduire beaucoup trop vite. Là où se trouve l'école en direction ouest sur Kingsway, j'ai failli me faire heurter à plusieurs reprises en essayant de traverser la rue. Je pense que les gens vont faire attention , lance-t-elle.

Elle craint pour la sécurité des résidents d’une maison de personnes âgées à côté de chez elle, qui pourraient être victimes des conducteurs roulant vite. Je m’inquiète aussi de leur sécurité lorsqu'ils essaient de traverser pour faire de petites courses .

Elle croit leur sécurité sur la route sera assurée avec les nouveaux panneaux de limite de vitesse.

Implication de la police

Le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) travaille aux côtés de la Ville pour ce projet pilote.

On s'attend à ce que nous nous occupions de la partie éducation et application de la lo i, déclare le sergent Blair Ramsay de l'unité de gestion de la circulation pour le SPGS . Nous informerons [les conducteurs] que les limites de vitesse ont changé et qu'ils doivent ajuster leur conduite en conséquence.

Le sergent Blair Ramsay confirme que des contraventions seront rédigées si les vitesses sont excessives. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Selon son expérience, Blair Ramsay affirme qu’une initiative du genre limite jusqu'à un certain point le comportement des conducteurs .

Ralentir la circulation par différents moyens

On trouve aussi dans les zones désignées des bornes qui servent de repères visuels pour améliorer la sécurité.

Ça ne fait pas partie du projet pilote, mais c’est un autre outil que nous utilisons pour réduire les vitesses. Ce ne sont que des mesures temporaires. Elles sont installées au printemps puis retirées, généralement vers la fin octobre, avant le début de la saison hivernale , explique Ryan Purdy.

M.Purdy indique enfin qu’il est prévu d'ajouter des caméras aux feux rouges et le contrôle automatisé de la vitesse sur d’autres routes principales de la ville qui ne sont pas concernées par le projet pilote de limite de vitesse.

