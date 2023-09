L’Acadien Daniel Comeau se prépare à participer dans quelques jours aux Jeux Invictus à Düsseldorf, en Allemagne. L'ancien sergent du Royal 22e régiment est atteint d’une maladie dégénérative. Faire du sport lui a redonné le goût de vivre.

Originaire d’Évangéline, dans la Péninsule acadienne, Daniel Comeau s’est enrôlé dans les forces armées en 1998. Il a notamment fait des missions en Bosnie-Herzégovine et en Afghanistan dans ses 21 ans de services.

En 2014, il apprend qu’il est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative qu’on connaît aussi sous le nom de la maladie de Lou Gehrig.

À contrecœur, il est obligé de quitter les Forces armées canadiennes. Il commence alors à prendre du poids et son corps semble l’abandonner. Les médecins lui donnent peu de temps à vivre.

J’étais complètement clouée dans mon lit d’hôpital, dans ma salle à manger , se souvient-il.

J’attendais que ça arrive [la mort]. Puis, ce n’est pas arrivé.

Sa condition se stabilisant avec les années, un déclic se fait dans l’esprit de Daniel Comeau : il est temps de se reprendre en main.

Il commence alors à faire de l’exercice, doucement. Puis, de fil en aiguille, dans les dernières quatre années, j’ai commencé à m’entraîner vraiment de plus en plus et j’ai regagné ma shape que j’avais , partage-t-il.

Daniel Comeau affirme que l'énergie qu'il a gagnée en reprenant l'entraînement a eu des répercussions positives dans sa vie. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - Sat NandlallCFMWS

Sa santé mentale aussi a progressé à pas de géants. Je fais plein d’activités , dit-il. Je vais voir des spectacles, des restos, des vacances. Comme quelqu’un de normal. En faisant du sport, j’ai regagné goût à la vie.

Rempli de gratitude, Daniel Comeau affirme que sa bonne humeur est contagieuse. Quand les gens voient que je vais bien, ils se disent eh bien, je n’ai plus d’excuse , plaisante-t-il. Toute cette énergie-là, ça génère d’autres énergies positives. Ça n’arrête plus et je suis bien content. Tant que ça dure, je vais aller sur cette vague-là.

Les Jeux permettent d’avoir un but

Dans quelques jours, la vague sur laquelle surfe Daniel Comeau l’amènera de l’autre côté de l’océan Atlantique.

Il est l’un des 500 athlètes sélectionnés pour les Jeux Invictus 2023, qui ont lieu à Düsseldorf, en Allemagne, du 9 au 16 septembre.

Cette compétition internationale de sport adapté rassemble des militaires et d’anciens combattants blessés en service ou malades.

Une trentaine de militaires en service ou d'anciens combattants représenteront le Canada aux Jeux Invictus 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alice Dulczewski

Daniel Comeau prend part aux épreuves de dynamophilie, de tir à l’arc et de basket-ball en fauteuil roulant.

Pratiquer trois sports en quelques jours constitue un réel défi pour l’athlète acadien. La clé de son succès, avance-t-il, c’est la gestion de son énergie.

Bien dormir, bien manger, une visualisation positive et un état d’esprit discipliné. Tout est calculé, je n’ai pas le choix, tranche Daniel Comeau. Je trouve une force intérieure qui me permet de continuer et les résultats sont là.

Daniel Comeau serait bien content de ramener une médaille à la maison. Mais, dans tous les cas, il ne sera pas gêné de ses performances, promet-il.

Si sa participation aux Jeux Invictus signifie beaucoup pour lui, elle en inspire aussi plusieurs. La vague de soutien qu’il a reçue de la communauté ne semble pas prête à s'arrêter.

Avec les informations de François LeBlanc